Jaylen Brown : la rupture est-elle inévitable avec les Celtics ?

Et voilà, le feuilleton Giannis Antetokounmpo a touché à sa fin ! Mais avec l’annonce de l’arrivée du Grec à Miami, vont s’en suivre des discussions dans une autre franchise à l’Est : Boston. Parce que, dans l’histoire, les Celtics pourraient ne pas s’en sortir indemnes. Après avoir inclus Jaylen Brown dans un package pour Giannis, cela devrait laisser des traces dans le Massachusetts, alors quel avenir pour JB ?

Ce matin, Shams Charania annonçait le trade monumental que tout le monde attendait : Giannis Antetokounmpo débarque en Floride ! Mais si l’on se projette plus loin que cette seule nouvelle, il y a une franchise dans laquelle ça risque de trembler un peu dans les jours qui suivent.

Eh oui, à Boston, on était prêts à « sacrifier » Jaylen Brown pour recevoir le Greek Freak… sauf que Milwaukee a choisi Miami et donc JB reste aux Celtics (pour le moment). Mais que va-t-il se passer désormais ? Parce que ce n’est pas la première fois que Jaylen Brown est inclus dans des rumeurs de trade, mais c’est la première fois que le sentiment général est aussi mitigé.

La piste Giannis à Boston n’a finalement pas été concrétisée au finish.

Est ce que les Celtics ont été utilisés comme leviers pour faire grimper l’offre du Heat ? Peut-être.

Une chose est sûre : Jaylen Brown et Boston, y’a du vrai orage dans l’air… pic.twitter.com/aS8mQMry0H

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

Après une année de franchise player, au niveau MVP, Brown pouvait légitimement rêver d’une équipe « à lui ». Parce qu’après avoir porté Boston sans Jayson Tatum et prouvé à tout le monde qu’il avait les épaules pour être l’UNIQUE star d’une franchise, il voyait potentiellement ce trade comme un nouveau départ.

Et c’est bien ça qui change : certes Boston a toujours privilégié Jayson Tatum, mais cette fois la fissure semble se trouver dans le camp Brown.

Que va-t-il se passer ?

C’est donc tout naturellement qu’entre une saison de MVP et des rumeurs de trade, Jaylen Brown pourrait se désolidariser du projet Celtics. Et si l’on en croit Brian Windhorst, ces derniers jours, JB avait fini par accepter et embrasser cette possibilité qui s’offrait à lui d’avoir sa propre équipe :

« Je pense que si les Bucks choisissent l’offre du Miami Heat, Jaylen Brown sera tradé ailleurs. Ils vont passer à autre chose ici… D’après ce que je comprends, Jaylen Brown accepte la situation et réalise que c’est une opportunité de tourner la page et qu’il pourrait obtenir sa propre équipe, ce à quoi il pense depuis un certain temps déjà »

Brian Windhorst believes Jaylen Brown will be traded even if the Celtics miss on Giannis and is accepting that reality:

“I believe if the Bucks choose the Miami Heat offer, Jaylen Brown will get traded somewhere else. They are going to move on here…. From what I understand,… pic.twitter.com/h6C63bmr4k

— Heat Central (@HeatCulture13) June 22, 2026

Un futur trade ? Le principal intéressé lui-même s’est exprimé dans un live récemment, rappelant à tout le monde que le héros de l’histoire c’était lui et qu’il se nourrit de toutes ces rumeurs tel un petit garçon dans un film qui se nourrit des moqueries et qui devient le personnage principal de l’histoire :

« Je vois certains commentaires, certaines opinions que je n’ai même pas pris la peine de lire, mais ça ne fait que me donner encore plus de carburant. À tous ceux qui m’ont douté, qui veulent que je fasse ceci ou que je parte, vous êtes en train de me transformer en monstre »

Jaylen Brown just now on his Twitch stream as the Celtics are in active trade negotiations for Giannis Antetokounmpo:

“To all the people that’s doubted me, that want me to do this, or want me (traded), you’re turning me into a monster.” pic.twitter.com/EJcf1l3NkZ

— Evan Sidery (@esidery) June 22, 2026

On sent qu’il y a de la rage dans les paroles de JB mais on sent aussi un mec posé qui deviendra légendaire quoi qu’il arrive !

Des conséquences à venir

Selon Shams Charania : « Il est attendu qu’il y ait des “répercussions” et des discussions tendues à Boston après que les Celtics ont proposé Jaylen Brown dans un package de trade pour la deuxième fois en quatre ans ».

Alors quelles seront ces répercussions ? Est-ce que la rupture est assurée et Jaylen Brown sera tout de même tradé cet été (Atlanta revient souvent dans la discussion) ? Ou est-ce que de l’eau va couler sous les ponts et JB va tout simplement prendre les rênes des Celtics comme un grand ?

« Si tu es Jaylen Brown, c’est un compliment. C’est un compliment dans le sens où toi et Giannis êtes cités dans la même catégorie »

« If you’re Jaylen Brown, that’s a compliment. That is a compliment in these spaces where you and Giannis are in the same space. »@Rjeff24 talks about how Jaylen Brown may be feeling after being in trade talks for Giannis ✍️ pic.twitter.com/289ytTEUhH

— SportsCenter (@SportsCenter) June 23, 2026

Une chose est sûre, ce genre d’histoire laisse des traces. Positives, négatives… dans un sens ou dans l’autre, ce « non-trade » aura des conséquences, reste à savoir lesquelles ! Jaylen Brown va-t-il se transformer en Joker et tuer toute la ligue sur le parquet ? Si oui, sera-t-il un joueur des Celtics… ou d’une autre franchise ? Ou bien va-t-il se laisser bouffer par la situation ? (pas le style de la maison…).

Chacun a son avis, la tendance actuelle semble tout de même être un avenir à Boston, d’autant plus que le mec a encore 4 ans de contrat, à presque 65 millions de dollars la saison (et ça aussi ça joue). Mais JB est à un tournant de sa carrière… à lui de continuer à prouver à tout le monde qui il est, et ce qu’il vaut vraiment !