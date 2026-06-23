Adam Atamna va préparer la Draft NBA 2027 à Ulm : au-revoir l’ASVEL

Adam Atamna a montré de très belles choses cette saison à l’ASVEL et aurait même pu se présenter à la Draft NBA 2026, mais le Français a décidé de rester un an de plus en Europe du côté du Ratiopharm Ulm.

Adam Atamna suit les traces de Killian Hayes, Pacôme Dadiet ou encore Noa Essengue. Tous ces jeunes joueurs français ont choisi l’Allemagne et le Ratiopharm Ulm pour préparer la Draft NBA. Des choix payants puisqu’ils ont tous été sélectionnés au premier tour.

L’arrière de 18 ans a fait le choix de quitter l’ASVEL, club avec lequel il a montré de jolis flashs cette année avec notamment une performance remarquée face à Monaco : 24 points et un gros message à tout le championnat de France.

Adam Atamna quitte l’ASVEL et rejoint Ulm !

Le Français vise la Draft 2027 et essaiera de suivre les pas de Killian Hayes, Noa Essengue ou encore Pacôme Dadiet. pic.twitter.com/1TKVoBrFMu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

Adam Atamna aurait pu être sélectionné à la Draft NBA dès cette saison, mais a fait le choix de parier sur lui même pour faire monter sa cote pendant un an. Il n’aura que 19 ans lors de la cérémonie en 2027 et certaines mocks l’envisagent au premier tour.

Pour ça, il lui faudra performer en Allemagne dans un club formateur qui a souvent fait confiance aux Français. Tony Parker ne sera donc pas son coach à l’ASVEL, mais nul ne doute que l’arrière rêve plus grand que jamais.