La Draft NBA 2026 en live sur TrashTalk à partir de 1h30 !

La Draft NBA 2026 aura lieu à partir de 2h du matin au Barclays Center de Brooklyn, mais le live de TrashTalk sur Twitch commencera dès 1h30. Venez suivre l’événement avec Simon, Alex et Robin.

Le live de la Draft NBA 2026 vient de prendre une autre envergure avec les transferts qui ont eu lieu cette nuit. Dès 1h30 du matin, Simon, Alex et Robin réagiront à l’arrivée de Giannis Antetokounmpo au Miami Heat et à celle de Julius Randle à Brooklyn. D’accord, surtout à celle de Giannis Antetokounmpo.

Dans la foulée, l’intégralité du premier tour sera couvert et chaque choix sera soigneusement disséqué, chaque prospect présenté.

🔥Jour de Draft🔥

Rendez-vous à 1H30 cette nuit sur twitch pour disséquer chaque choix.

Live muy caliente en prévision.

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— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) June 23, 2026

Je suis bien trop excité par cette draft, ça va pas du tout

— Simon Capelli-Welter (@levraiscw) June 22, 2026

Alors oui, 1h30 un mardi soir, ce n’est pas l’horaire idéale, mais de toute manière, il fait bien trop chaud pour dormir. Alors rendez-vous tout à l’heure sur la chaîne Twitch de TrashTalk pour l’un des événements de l’année.