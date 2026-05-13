AJ Dybantsa ou Darryn Peterson, qui sera drafté en #1 par les Wizards ?

Maintenant que la Loterie a offert le premier choix de la Draft NBA 2026 aux Wizards, on se demande logiquement qui sera sélectionné par Washington fin juin. Plutôt AJ Dybantsa ou Darryn Peterson ? Focus sur les derniers bruits de couloir en provenance du Draft Combine.

Favoris pour être Top 2 à la Draft 2026, Dybantsa et Peterson présentent des profils différents mais sont tous les deux dans la catégorie « prospect cinq étoiles ».

AJ est un freak athlétique qui sort d’une saison freshman exceptionnelle en matière de scoring avec BYU (25,5 points de moyenne, meilleur marqueur NCAA). Peterson est lui considéré comme le plus grand talent pur de la cuvée 2026, parfois comparé à certains des meilleurs scoreurs NBA, mais dont la saison universitaire a été perturbée par de gros problèmes de crampes.

Entre les deux phénomènes, les Wizards vont devoir trancher : AJ ressemble déjà à un futur All-Star et donne l’impression d’être le pick le plus « safe » considérant les pépins physiques de Peterson à Kansas. Mais ce dernier semble avoir un plafond plus élevé aux yeux de certains observateurs.

La franchise de la capitale a un mois et dix jours pour se décider.

Avantage Dybantsa ?

Selon David Aldridge, qui couvre les Wizards pour The Athletic, Washington a les yeux rivés sur AJ Dybantsa depuis trois ans, quand Michael Winger (président) et Will Dawkins (manager général) ont pris les commandes de la franchise. Cela ne veut pas dire que les Wizards sont fermés à toutes les autres options, mais Dybantsa semble au sommet de leur Draft Board.

Les déclarations de Dawkins, hier au NBA Draft Combine, vont dans le même sens :

« Il vient du Massachusetts, comme moi. Depuis qu’il a 14 ans, on entend qu’il est le prochain (à aller en NBA) de notre État. Donc je le connais bien, lui et sa famille. On ne drafte pas seulement un joueur mais aussi une personne. Ce gars a du charisme, il a confiance en lui, il a su élever son niveau de jeu à chaque échelon. Et sur le plan purement basket, il peut scorer, défendre, il est longiligne, il peut créer pour les autres. C’est vraiment un talent de haut niveau. »

Dybantsa, de son côté, a déclaré que les Wizards représenteraient « une belle opportunité grâce à leur formidable noyau de jeunes », tout en ajoutant qu’il pouvait « remplir les tribunes » à travers son jeu spectaculaire. Dans une franchise comme Washington qui fait actuellement de grosses rénovations dans sa salle, salle réputée pour son silence de cathédrale (les résultats n’aident pas…), AJ peut amener une dose d’excitation cruellement nécessaire dans la capitale.

AJ Dybantsa quand on lui demande pourquoi il doit être sélectionné en #1 à la Draft :

« Je suis très polyvalent. Je joue de la bonne manière, je suis un joueur excitant et je remplis les tribunes. »

Les Wizards vont-ils le sélectionner ? 🤔pic.twitter.com/ounanlwFta

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2026

Autre élément qui pourrait pousser Washington à opter pour Dybantsa : Darryn Peterson a récemment déclaré qu’il était « un poste 1 qui joue son meilleur basket avec le ballon dans les mains ». Si on dit ça, c’est parce que les Wizards ont recruté le meneur Trae Young en février dernier, ce qui rend le fit potentiellement problématique.

« Dybantsa n’a jamais été meilleur que Peterson »

Considéré assez clairement comme le meilleur prospect US à sa sortie du lycée, Darryn Peterson a perdu ce statut au profit d’AJ Dybantsa cette saison, en premier lieu à cause des pépins physiques qui l’ont empêché de montrer tout son potentiel à Kansas et qui nourrissent aujourd’hui les doutes.

Mais aux yeux du spécialiste draft Jonathan Givony, rien n’a fondamentalement changé :

« J’ai Darryn Peterson en numéro 1. Je sais qu’il n’a pas eu la saison qu’il voulait, mais j’ai vu ces deux-là sur un même parquet – en personne – probablement huit à dix fois. L’un contre l’autre, dans différents formats au fil des années, depuis qu’ils étaient en U16 avec USA Basketball. Et pas une fois, j’ai pensé qu’AJ Dybantsa était un meilleur prospect que Darryn Peterson. AJ Dybantsa est un super prospect et je pense qu’il sera All-Star, Darryn Peterson est à un autre niveau en matière de talent. C’est un joueur calibre All-NBA. Cela m’est égal si vous avez Trae Young ou peu importe, je pense qu’il faut prendre le joueur le plus talentueux dans cette draft. Pour moi, il doit être sélectionné en numéro 1, mais je ne sais pas ce que les Wizards vont faire. »

video via @ZachLowe_NBA latest podcast episode with @DraftExpress

Jonathan Givony says he would take Darryn Peterson with the number one pick. Says he has seen Peterson has out played AJ multiple timeshttps://t.co/e3WfClW09j

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— JazzNation (@JazzNationNews) May 11, 2026

Un autre scénario (peu probable) a aussi été mentionné dans les rumeurs depuis les résultats de la Loterie dimanche soir : celui d’un transfert entre les Wizards et le Jazz, où Washington donne le first pick à Utah en échange du second choix de la Draft (qui appartient au Jazz) et une compensation supplémentaire (type Ace Bailey). On rappelle qu’AJ Dybantsa a passé son année universitaire dans l’Utah, du côté de Provo à 45 minutes de Salt Lake City.

Au final, une seule chose est certaine à l’heure de ces lignes : les Wizards sont devant un choix crucial qui va définir les années à venir du côté de Washington.