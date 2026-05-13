Les notes de Spurs – Wolves : le Frontcourt de Minnesota au rattrapage !

Le Game 5 entre les San Antonio Spurs et les Minnesota Timberwolves était très attendu. Et à événement spécial, dispositif spécial avec ces notes sorties du four. Spoiler, le Frontcourt des Wolves ne reçoit pas de très bonnes appréciations.

# San Antonio Spurs

Victor Wembanyama (8,5) : Le début était tellement bon que même la suite, un petit peu plus discrète, ne peut enlever les étoiles des yeux et les papillons du coeur. Wemby apporte les mêmes sensations que votre premier amour !

Nouvelle grosse performance de Victor Wembanyama lors de ce Game 5 face aux Wolves :

🔹 27 points (9/16 au tir)

🔹 17 rebonds

🔹 5 passes décisives

🔹 3 contres

🔹 7/9 aux lancers

Un début en boulet de canon, une suite plus calme en attaque. Mais quel impact en défense… 🙌 pic.twitter.com/cbveH3op85

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Julian Champagnie (3) : Vous voyez ce gars qui ne participe pas au travail de groupe et obtient quand même un A ? C’est lui. Ce soir, Champagnie a secoué la bouteille avant de s’envoyer le bouchon dans l’oeil.

Devin Vassell (4,5) : Vassell a eu du mal à se lancer. Ses coéquipiers ont mis le couvert à sa place. Il n’a pas été mauvais mais lorsqu’il a fallu tout débarrasser et ranger cette rencontre dans le passé, il s’est laissé déborder. En mode éco.

De’Aaron Fox (5) : Très bonne première mi-temps pour faire disparaître les critiques, très moyenne seconde pour les faire réapparaître. Un magicien… à sa manière.

Stephon Castle (7,5) : Ses paniers comptaient doubles cette nuit tant ils ont tous été inscrits à des moments déterminants. Et comme la victoire collective compte triple, Stephon Castle fait un sacré score au Scrabble.

Luke Kornet (1) : Il faut que le titulaire du poste envoie un énorme coup de coude dans une tronche pour avoir le droit à un bon rapport de Luke. Lorsqu’il ne se passe rien, il est en chômage technique. L’IGPN de la NBA.

Dylan Harper (7) : Celui qui a dit qu’il fallait s’appuyer sur ses points forts pour reprendre confiance n’avait pas rencontré Dylan Harper. Quand ça n’allait pas, il a enchaîné les rebonds offensifs comme Dennis Rodman. Ce gamin est génial et ne cessera jamais de nous surprendre.

Keldon Johnson (9) : Le 6e Homme de l’Année est le MVP de ce Game 5. 4 énormes passages sur le parquet, 3 concours de bully-ball gagnés face à Julius Randle. 2 célébrations qui ont fait trembler tout le Texas et 1 équipe des Wolves au fond de sa popoche. 0 critique !

Keldon Johnson a fait son meilleur match des Playfofs au meilleur moment avec 21 points à 8/11 au tir en 22 minutes.

Et surtout un énorme impact sur la fin du troisième quart-temps qui a renversé le match ! 😎 pic.twitter.com/B2CYeGywRq

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Carter Bryant (7) : À l’heure où ces lignes sont écrites, Anthony Edwards n’a pas encore franchi le milieu de terrain. Ce rookie est une tique dans les plis d’une hanche. Dur de s’en débarrasser.

# Minnesota Timberwolves

Ayo Dosunmu (7,5) : Sans doute le meilleur joueur de Minnesota ce soir. Son mollet ne le dérange pas, il a pu jouer dur, a par séquence été parfait et a même voulu se brouiller avec Victor Wembanyama. Son intensité s’est vue à son nombre de rebonds : neuf, servis sur le plat.

C’est la première fois depuis sa blessure au mollet que j’ai l’impression de voir Ayo Dosunmu jouer à 100%.

Spoiler, ça se sent.

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Anthony Edwards (6,5) : Il a tellement vu de trappes qu’il aurait pu côtoyer Jamel Debbouze, Omar Sy et Nicolas Anelka. La fourmi, leader de la meute des Loups a repoussé le chant du cygne dans le troisième quart-temps, mais a fini par se faire croquer par un éperon. Bizarre comme reportage animalier.

Jaden McDaniels (3) : Son visage était sobre, comme toujours, mais il était tellement à côté de ses pompes qu’il a failli souffler dans le ballon. Jaden JackDaniels.

Julius Randle (3) :La dernière fois qu’un « Julius » s’est réveillé aussi tard, c’était SCH le lendemain d’un gros Showcase au macumba de Mérignac.

Rudy Gobert (2) : Mauvais moment pour sortir le pire match de ses Playoffs. Bouffé par Wemby d’entrée et les mains qui glissent en attaque. Cette rencontre, c’était pas du gâteau car même pour ça, il faut sortir les doigts du beurrier.

Naz Reid (5) : Il est l’un des rares a toujours prouver qu’il en a sous le coude dans cette série. Mais cou dur, sa pomme d’Adam a donné des pouvoirs magiques à Wembanyama. Et pourtant on ne parle pas d’Ève.

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Terrence Shannon Jr (2) : Le Shannon est un bar près de Montparnasse dans lequel les pintes ne sont pas bien chères. Et pourtant, il est possible d’y trouver quelques clients qui auraient fait un meilleur match que Terrence ce soir.

Mike Conley (6) : Thank God, Mike Conley is 38, this fuckery won’t go on for much longer.