Alors que l’on attendait tranquillement le début du Game 5 entre Spurs et Wolves, les yeux de la planète se sont braqués sur Philly suite au départ de Daryl Morey après 6 ans à la tête des opérations basket des Sixers. Ça cherche une nouvelle vision dans la ville de l’Amour Fraternel !

Après 6 ans passés à la tête des Sixers, Daryl Morey fait ses valises et quitte la franchise de Philly d’un commun accord avec cette dernière. C’est la fin d’une ère à Philadelphie !

🚨 DARYL MOREY ET LES SIXERS SE SÉPARENT ! 🚨

Après 6 ans à la tête des opérations et de nombreux choix importants (Draft de Maxey, transferts d’Harden,…), il part de Philadelphie. https://t.co/yXcEJtfqzE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2026

S’il est arrivé alors que le process était déjà bien amorcé par son prédécesseur Elton Brand, Morey a tout de même été l’artisan de très gros moves à Philly. Draft de Tyrese Maxey, transfert de James Harden (avant de se faire traiter de menteur par ce dernier…) transfert de Paul George et la Draft de VJ Edgecombe. Il y a eu du bon, et du moins bon. Les Sixers essaieront désormais de passer un cap avec un nouvel exécutif à leur tête.

Shams Charania ajoute cependant que Nick Nurse restera sur le banc de Philly la saison prochaine. Pas un reboot complet donc, mais bien curieux de savoir qui prendra la place de Daryl Morey !

Selon @ShamsCharania, Nick Nurse restera le coach de la franchise la saison prochaine ! 🙌 https://t.co/uVpQ1j8EPI

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