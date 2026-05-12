Cavs – Pistons : Donovan Mitchell retourne la série ! Apéro TrashTalk

Après une nouvelle nuit de Playoffs, un nouvel Apéro ! Et aujourd’hui on va tout particulièrement parler de Donovan Mitchell, qui a porté les Cavs pour revenir à 2-2 face aux Pistons.

Une bien belle chaîne YouTube !

Le match 4 entre les Cleveland Cavaliers et les Detroit Pistons a vu Donovan Mitchell prendre complètement feu en deuxième mi-temps. La série est relancée et les problèmes offensifs de la bande de J.B. Bickerstaff interroge à nouveau. Rendez-vous ce mercredi soir pour le Game 5.