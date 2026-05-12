Sweepés logiquement par le Thunder en demi-finale de Conférence Ouest, les Lakers se retrouvent devant un été crucial, qui risque de définir les années à venir. Zoom sur les gros dossiers des prochaines semaines à Los Angeles.

ÉNORME ÉTÉ à venir chez les Lakers :

🔸 LeBron agent libre

🔸 Austin Reaves veut un gros contrat

🔸 Potentiellement 50 millions de marge salariale

🔸 2 picks de premier tour de draft à trader

Décisions cruciales à prendre pour bien entourer Luka Doncic ces prochaines années. pic.twitter.com/XlSB0pqFFl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2026

Que va faire LeBron ?

C’est la grande question qui va planer au-dessus de la NBA lors des semaines à venir.

Durant sa conférence de presse après l’élimination des Lakers, LeBron James n’a donné aucune indication sur son avenir. Retraite ou pas ? Une année de plus à Los Angeles ? Ou ailleurs ?

« Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je vais discuter et passer du temps avec ma famille. Quand j’aurais pris ma décision, vous serez au courant. » – LeBron

Dans le cas où James décide de repartir pour un tour, un potentiel retour aux Lakers dépendra de plusieurs paramètres.

Le premier : LeBron voudra jouer dans une équipe suffisamment forte pour pouvoir jouer le titre. Est-ce que Los Angeles peut lui offrir la meilleure chance de gagner une cinquième bague avant de raccrocher les sneakers ?

Le second : le montant de son nouveau contrat. Il est clair que James – à 41 ans – devra accepter une grosse réduction de salaire (52,6 millions de dollars cette saison) peu importe où il jouera l’an prochain. Combien les Lakers sont-ils prêts à le payer sachant qu’Austin Reaves (agent libre) demandera un gros pactole ? James peut-il signer une mid-level exception (environ 15 millions) dans une équipe comme Cleveland ou Golden State ?

Le troisième : la famille. LeBron James est solidement installé à Los Angeles depuis 2018. Il évolue aujourd’hui avec son fils Bronny James aux Lakers, tandis que son autre fiston Bryce James joue pas très loin à l’université (Arizona). Avec Savannah (son épouse) et Zhuri (sa fille), tout le monde semble apprécier le soleil de la Cité des Anges. Sachant tout ça, James est-il vraiment prêt à déménager une dernière fois ? De récentes rumeurs laissaient entendre que sa préférence restait Los Angeles.

Enfin, la belle deuxième partie de saison des Lakers peut pousser les deux parties à prolonger l’aventure ensemble. L.A. a enchaîné les victoires quand James a pleinement accepté son rôle de troisième option derrière Luka Doncic et Austin Reaves, et le King a montré en Playoffs qu’il pouvait toujours prendre le leadership quand c’était nécessaire. Cela peut représenter une belle base pour la suite.

Maintenant, tous les yeux vont se tourner vers LeBron James.

Le King termine officiellement son année 23 dans la ligue, à 41 ans.

S’arrêter, repartir pour un tour ? Chez les Lakers, ailleurs ?

Flou total pour le moment, mais ça va être LE sujet de l’été. pic.twitter.com/DZo03HGJj7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2026

Austin Reaves prolongé ? Et à combien ?

Austin Reaves a réalisé une campagne calibre All-Star cette année (23 points, 5 rebonds, 5 passes). Il est évident qu’il va décliner sa player option à 15 millions de dollars pour décrocher un gros deal en tant qu’agent libre.

Les Lakers peuvent théoriquement lui offrir un contrat max de cinq ans et 240 millions de dollars sur le marché de la Free Agency. Les autres équipes NBA intéressées par ses services seront limitées à un contrat de quatre ans et 177 millions. Los Angeles a donc un réel avantage financier. La question, c’est de savoir si la franchise californienne va lui offrir autant.

Lakers guard Austin Reaves on free agency: “I don’t think about much. I take life day by day. I’m blessed to have an opportunity to play for this organization. I play a kid’s game. I make good money.” pic.twitter.com/KCgcnME30U

— Michael Scotto (@MikeAScotto) May 12, 2026

Capable d’être une deuxième option offensive en NBA, Reaves n’a néanmoins pu jouer que 51 matchs à cause de divers bobos cette année et n’est pas réputé pour ses qualités défensives. Quand on sait que Luka Doncic représente déjà un vrai point faible dans sa moitié de terrain, les Lakers vont-ils vraiment proposer un tel pactole à Reaves ?

Si la réponse est non, le dossier risque de chauffer à Los Angeles. Dans un monde idéal, les Lakers et Reaves s’entendent sur un contrat moins gros que le max, afin d’avoir plus de flexibilité pour bien recruter autour de lui et Luka Doncic.

Comment bien entourer Luka Doncic ?

Même s’il a terminé la saison à l’infirmerie, Luka Doncic est bien évidemment au cœur du projet sportif des Lakers en 2026. Le Slovène – auteur d’une saison calibre MVP – a signé l’été dernier une prolongation de trois ans et 165 millions de dollars.

Les Lakers vont devoir bien jouer leurs cartes pour apporter le meilleur supporting cast à Luka lors des années à venir. Alors que Rui Hachimura et Luke Kennard vont devenir agents libres, et que le contrat de LeBron James arrive à son terme, Los Angeles pourrait avoir autour de 50 millions de dollars pour recruter cet été (même avec la potentielle prolongation de Reaves).

On sait que pour bien entourer Doncic, il faut des joueurs athlétiques et bons défenseurs capables de compenser ses grosses limites dans sa propre moitié de terrain. Il faut aussi des shooteurs capables de bonifier ses caviars, et des intérieurs type rim-runner pour conclure les passes lobées. C’est ce type de profils que Rob Pelinka et Cie vont viser durant l’intersaison. Sachez aussi qu’en plus d’Hachimura et Kennard, Deandre Ayton et Marcus Smart possèdent une player option et pourront donc aussi tester le marché des agents libres. Les Lakers vont-ils essayer de les prolonger ou plutôt miser sur de nouveaux free agents pour répondre à leurs besoins autour de Luka ?

Enfin, comme l’indique Bobby Marks d’ESPN, les Lakers ont aussi trois picks de premier tour de draft (2026, 2031, 2032) à transférer s’ils veulent faire un gros trade. Los Angeles aurait notamment reniflé le dossier Giannis Antetokounmpo à la dernière trade deadline, et pourrait revenir à la charge sachant que le Freak semble plus que jamais sur le départ.

Lakers free agents this summer:

LeBron James

Austin Reaves (player option)

Rui Hachimura

Deandre Ayton (player option)

Marcus Smart (player option)

Luke Kennard

Jaxson Hayes

Maxi Kleber

Where do they go from here? pic.twitter.com/Z5zX0pZgBZ

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 12, 2026

Vous l’avez compris, on est potentiellement à un tournant chez les Lakers, qui – on le rappelle – ont récemment changé de propriétaire et de président (qui sont venus en provenance des Los Angeles Dodgers, la franchise de baseball).

Décisions cruciales à venir !