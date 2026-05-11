Victor Wembanyama évite la suspension après son coup de coude

Le 11 mai 2026 à 18:46 par Nicolas Meichel

Expulsé hier face aux Wolves pour son vilain coup de coude sur Naz Reid, Victor Wembanyama pourra bien jouer le Game 5 entre Minnesota et San Antonio. Le phénomène français a évité la suspension (et l’amende).

La NBA a été très clémente avec l’Alien.

Selon l’insider Shams Charania (ESPN), aucune sanction supplémentaire n’a été prononcée à l’encontre de Victor Wembanyama après son mauvais geste d’hier.

🚨 PAS DE SANCTION SUPPLÉMENTAIRE POUR WEMBY !

Victor Wembanyama ne sera pas suspendu pour le Game 5 de demain soir et ne prend pas d’amende non plus.

Le comportement habituellement exemplaire de l’Alien a sans aucun doute joué en sa faveur ! https://t.co/pAxli1BhoG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2026

Toute la journée, on se demandait si Victor allait être suspendu par la Ligue. Mais cette dernière a estimé que l’expulsion du Game 4 représentait une sanction suffisante.

Sans aucun doute, le comportement habituellement exemplaire de l’Alien a joué en sa faveur. Wembanyama n’avait jamais été expulsé auparavant, et la NBA a probablement aussi pris en compte le contexte entourant son coup de sang, Wemby se faisant constamment bousculé par des Wolves qui ne lui font aucun cadeau.

Victor Wembanyama sera donc bien présent pour le Game 5 crucial de mardi soir à San Antonio (2-2 dans la série).