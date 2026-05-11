« À aucun moment je n’ai pensé que c’était intentionnel » : Mitch Johnson réagit au coup de coude de Victor Wembanyama

Interrogé en conférence de presse sur le coup de coude qu’a asséné Victor Wembanyama à Naz Reid dans le deuxième quart-temps, Mitch Johnson a répondu que selon lui rien de tout ça n’était intentionnel, tout en envoyant un petit tacle aux arbitres en disant que Wemby devait « se protéger lui-même ».

C’était peut-être la prise de parole la plus attendue en sortie de ce Game 4 au vu de l’horrible coup de coude qu’a envoyé Victor Wembanyama dans le cou de Naz Reid. Mitch Johnson ne s’est pas défilé, et s’est montré comme un soutien pour son petit poulain :

« Je suis content qu’il ait pris les choses en main. Pas dans le sens où je voulais qu’il mette un coup de coude à Naz Reid, je veux être clair. Mais il va devoir se protéger si personne ne le fait pour lui. […] Le niveau de physicalité que les adversaires essaient de lui imposer depuis ses débuts dans la ligue, combiné au manque de protection de la part des arbitres, c’est vraiment décevant. Et à un certain niveau, ça commence à devenir même franchement écœurant. »

Mitch Johnson réagit à l’expulsion de Wemby :

« Je suis content qu’il ait pris les choses en main. Pas dans le sens où je voulais qu’il mette un coup de coude à Naz Reid, je veux être clair. Mais il va devoir se protéger si personne ne le fait pour lui. »🤔pic.twitter.com/3ZGbNfzpbd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2026

Petit tacle glissé à l’arbitrage qui, selon lui, n’en fait pas assez pour protéger le V depuis le début de la série. Le coach des Spurs en a aussi profité pour donner son avis sur l’intentionnalité de ce geste d’humeur, et selon lui, rien n’était prémédité :

« À aucun moment je n’ai pensé que c’était intentionnel. »

Mitch Johsnon pense que le geste de Victor Wembanyama n’était « pas intentionnel. » pic.twitter.com/y3QVbCcNAV

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Chacun se fera son propre avis sur l’action en question mais en tout cas le tacticien du Texas a décidé de se ranger aux côtés de son joueur !