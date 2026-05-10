Les Pacers, grand perdant de la Loterie NBA

Après une saison à seulement 19 victoires, les Pacers espéraient récupérer un haut choix de draft pour se relancer à fond l’an prochain avec le retour de blessure de Tyrese Haliburton. Au final, Indiana est reparti de la Loterie avec les mains vides…

En février dernier, les Pacers avaient tenté un gros pari pour récupérer le pivot des Clippers Ivica Zubac. Leur premier tour de Draft 2026 était intégré dans le transfert, mais protégé Top 4. Traduction : le pick resterait à Indiana en cas de choix dans les quatre premières places, ou alors il prendrait la direction de Los Angeles.

La Loterie NBA a rendu son verdict ce dimanche soir, et les balles de ping pong n’ont pas été tendres avec l’équipe de Tyrese Haliburton.

Tyrese Haliburton wasn’t happy that the Clippers took the Pacers’ lottery pick 😅

Indiana fell to pick No. 5, just one pick outside of their protected top-4.

🎥 @Hali pic.twitter.com/W7iXBsrGUf

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) May 10, 2026

Le pick d’Indiana est tombé à la cinquième place, ce qui signifie que les finalistes NBA 2025 doivent le laisser aux Clippers.

Les Pacers pensaient que la protection Top 4 allait leur permettre d’ajouter un prospect cinq étoiles à leur roster, pour mieux repartir l’an prochain avec Haliburton, Zubac, Pascal Siakam et Cie. Mais le risque de perdre le pick cette année était réel (48%).

Finalement, le pari a été perdant.

Pour récupérer Ivica Zubac en février dernier, les Pacers ont donc lâché :

– 5e choix de la Draft 2026

– Bennedict Mathurin

– Isaiah Jackson

– 1er tour de Draft 2029 (non protégé)

– un choix de second tour

Sacré package. pic.twitter.com/PwKpcVM9mj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2026

Forcément, ça pique pour Indiana, surtout au vu du niveau élevé de la Draft 2026 et la profondeur de la cuvée. Si les Pacers avaient clairement besoin d’un pivot après le départ de Myles Turner, et que Zubac est un intérieur très solide, le package global pour recruter ce dernier est quand même très lourd.

Cela ne devrait pas empêcher les Pacers de redevenir très compétitifs l’an prochain, mais c’est clairement un coup dur.

« Je suis vraiment désolé pour tous nos fans. J’assume pleinement ce risque. Je suis surpris qu’on ait terminé 5e cette année. Je pensais qu’un peu de chance nous était due. Mais n’oubliez pas : cette équipe méritait un pivot titulaire pour rivaliser avec les meilleures équipes l’année prochaine. Nous avons toujours su nous montrer résilients. » – Kevin Pritchard, président des Pacers

Pour info : en perdant leur pick de premier tour 2026, les Pacers vont récupérer leur premier tour 2031. Ce dernier serait parti aux Clippers si Indiana avait conservé son choix dans le Top 4 cette année.