Au milieu d’une trade deadline hyper calme ces dernières heures, un gros transfert est venu animer le marché : le pivot des Clippers Ivica Zubac prend la direction des Pacers !

La breaking news a été balancée par Shams Charania (ESPN). Voici les détails du deal :

Direction les Pacers : Ivica Zubac, Kobe Brown

Ivica Zubac, Kobe Brown Direction les Clippers : Ben Mathurin, Isaiah Jackson, 2 choix de premier tour de draft*, 1 choix de second tour

*Dans le lot, il y a le pick de draft des Pacers 2026, attendu très haut mais protégé 1-4 et 10-30. Il ira aux Clippers s’il tombe entre 5 et 9. Sinon, le pick se transforme en un choix non protégé pour les Clippers en 2031. L’autre pick de premier tour est en 2029 (non protégé).

Depuis le départ de Myles Turner l’été dernier, les Pacers – derniers de l’Est – avaient un gros trou sur le poste 5 et voulaient le combler dès cette deadline pour revenir plus forts la saison prochaine, quand Tyrese Haliburton reviendra de blessure. C’est désormais chose faite. Avec Zubac, Pascal Siakam, le retour d’Hali et un potentiel haut choix de draft en juin prochain (à voir selon les protections), Indiana pourra reprendre sa place dans les hauteurs de l’Est.

Dans un style très différent de Turner, Zubac reste l’un des pivots les plus solides de la NBA (14 points, 11 rebonds), dans son prime (28 ans) et sous un excellent contrat (58,6 millions de dollars sur 3 ans, jusqu’en 2028). Le pivot croate avait notamment réalisé une superbe campagne l’an passé, terminant deuxième à la Course au MIP et recevant des votes pour le titre de Défenseur de l’Année.

Mine de rien, Ivica Zubac était aux Clippers depuis début 2019.

Sept ans de bons et loyaux services…

Il était le joueur qui était dans ce vestiaire depuis le plus longtemps.

En échange, les Pacers ont lâché Ben Mathurin, agent libre restrictif cet été qui tourne à 18 points de moyenne cette saison. On verra si l’arrière de 23 ans a un avenir à Los Angeles.

La contrepartie la plus importante du deal pour les Clippers, ce sont les deux picks de premier tour de draft. La franchise de Steve Ballmer part dans une nouvelle direction avec les départs de Zubac et James Harden (en attendant Kawhi Leonard ?), d’où sa volonté d’accumuler du capital draft de qualité. Les Clips visent aussi la Free Agency 2027, où ils auront la marge salariale pour recruter du lourd même après l’arrivée de Darius Garland.