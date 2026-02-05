Transfert NBA : José Alvarado rejoint les Knicks !

Le 05 févr. 2026 à 18:40 par Robin Wolff

Les New York Knicks ajoutent un soldat sur leur ligne arrière lors de cette Trade Deadline. José Alvarado rejoint la Big Apple après près de cinq ans de bons et loyaux services à la Nouvelle-Orléans. Dalen Terry, tout juste débarqué et deux seconds tours de Draft font le chemin inverse.

José Alvarado était un joueur identitaire des New Orleans Pelicans. Roi des interceptions sur les remontées de balle et chouchou du public, son départ aux New York Knicks pourrait faire encore un peu plus de peine à la – petite – fanbase de Louisiane.

Chris Haynes a annoncé son transfert contre Dalen Terry, qui venait d’arriver de Chicago et deux seconds tours de Draft.

New York était sur le dossier Alvarado depuis plusieurs semaines.

L’idée a du sens, il peut vite devenir un des chouchous de la fanbase grâce à son hustle et sens du sacrifice collectif.

Une option en plus en sortie de banc, pour des Knicks en très grande forme ! pic.twitter.com/FWxY9xzmyw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026

Une autre raison de ce transfert est la blessure de Deuce McBride qui sera opéré et ne reviendra pas avant les Playoffs.

Aie….

Deuce McBride OUT potentiellement jusqu’aux Playoffs (opération ceinture abdominale).

Pas étonnant que New York a fait le forcing pour récupérer Alvarado…. https://t.co/qJfEzHurxm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026

Si José Alvarado ne va pas révolutionner les Knicks, il a tout pour être apprécié du Madison Square Garden et pourrait être un réel leader / motivateur des troupes dès son arrivée.

Source texte : Chris Haynes