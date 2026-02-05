En partance des Knicks, Guerschon Yabusele a officiellement été transféré dans la nuit du côté de Chicago. Un nouveau départ pour le Dancing Bear, qui peut l’aider à relancer sa carrière NBA.

Ses heures à New York étaient comptées. On le savait, lui aussi sans doute.

L’expérience « Knicks » ne s’est pas passée comme prévu, Yabusele devant se contenter de miettes en sortie de banc (3 points et 2 rebonds de moyenne en 9 minutes) après avoir rejoint la Grosse Pomme durant l’été. Un vrai coup d’arrêt pour celui qui avait réalisé un magnifique retour en NBA chez les Sixers l’an passé. Limité par une rotation renforcée à New York, et par un coach – Mike Brown – qui est arrivé après la signature de Yabu aux Knicks, le Français avait besoin de changer d’air.

C’est désormais officiel : c’est à Chicago que Guerschon va poursuivre sa carrière NBA.

Très très content pour Guerschon Yabusele, qui quitte New York et débarque à Chicago !! 🙌

On tourne vite la page Knicks et on se concentre sur cette nouvelle opportunité, dans une équipe qui a de la place pour jouer et qui adorera son énergie sur terrain.

LETS GO @yabusele28 ! pic.twitter.com/qzuH8l267g

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026

Les Bulls, une autre franchise mythique dont Yabusele portera le maillot, après les Celtics, les Sixers et les Knicks. Chicago n’a toujours pas réussi à retrouver sa gloire d’antan et continue d’enchaîner les disasterclass en management, mais les Taureaux peuvent représenter une belle opportunité pour rebondir.

Guerschon y retrouvera deux autres Français, le jeune Noa Essengue et Ousmane Dieng, et – on espère – surtout du temps de jeu. Dans une équipe des Bulls qui collectionne les arrières, il y a vraiment des occasions à saisir sur le frontcourt. Poste 4 qui a parfois été utilisé en small-ball 5, Yabusele pourrait rapidement entrer dans la rotation de Billy Donovan. Le départ du pivot Nikola Vucevic libère tout particulièrement des minutes. Sans ce dernier, c’est Jalen Smith qui est passé titulaire, tandis que l’autre vrai intérieur Zach Collins est toujours abonné à l’infirmerie.

Alors bien sûr, ces minutes ne seront pas offertes sur un plateau à Yabu. Il devra se frotter à la concurrence pour aller les chercher. En plus des intérieurs cités juste au-dessus et du très prometteur Matas Buzelis, les postes 3-4-5 sont aussi composés de Patrick Williams, Isaac Okoro, Julian Phillips, Ousmane Dieng ou encore Lachlan Olbrich. Pas des foudres de guerre, mais des gars qui peuvent prendre du temps de jeu. Il ne faut pas exclure non plus des lineups à trois arrières sachant qu’il y a environ 18 guards dans l’effectif de Donovan.

🇫🇷 3 Français dans la même équipe NBA ! 😍

Guerschon Yabusele et Ousmane Dieng rejoignent Noa Essengue à Chicago.

Une sacrée réunion, avec des opportunités pour jouer on va suivre ça de près ! 🙌 pic.twitter.com/IXipQmqVg7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026

En résumé, Guerschon Yabusele arrive dans une équipe où il y a la place pour se relancer, sans pour autant que ce soit gagné d’avance. Le Dancing Bear devra retrouver ses sensations laissées à Philadelphie tout en gardant sa présence toujours positive dans le vestiaire, lui qui aura un rôle à jouer auprès des jeunots du roster.

Rappel : Guerschon Yabusele possède une player option de 5,7 millions de dollars sur la saison prochaine, qui peut lui permettre de prolonger à Chicago. Yabu avait aussi déclaré récemment qu’il ne fermait pas la porte à un retour en Europe.