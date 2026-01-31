Guerschon Yabusele espère rester en NBA mais n’exclut pas un retour en Europe

Faisant partie des joueurs pouvant potentiellement se faire transférer d’ici jeudi prochain (trade deadline), Guerschon Yabusele ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Mais le Dancing Bear a déclaré qu’il ne fermait pas la porte à un retour en Europe, même si la NBA reste sa priorité.

La saison dernière, Yabu avait réalisé un superbe retour en NBA, surfant sur la vague des Jeux Olympiques pour s’imposer comme un role player de qualité aux Sixers. Cela lui a ouvert la porte des New York Knicks avec un contrat de quasiment 12 millions de dollars sur deux ans. Malheureusement, depuis, Guerschon a été coupé dans son élan.

Abonné au banc de touche chez Mike Brown (seulement 9 minutes par match), le Français a été interrogé sur son avenir par BasketNews, notamment sur un potentiel retour en Europe.

« C’est une bonne question. Clairement, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je ne ferme jamais la porte à quoi que ce soit. Évidemment, c’était tellement dur de revenir en NBA que j’ai envie d’y rester, mais on verra si une opportunité se présente en Europe. Il ne faut jamais dire jamais. »

Le Real Madrid, où Guerschon a évolué entre 2021 et 2024 avant de revenir en NBA, ressemble à une option naturelle en cas de retour sur le Vieux Continent, mais Yabu veut d’abord faire le maximum pour retrouver sa place dans la Grande Ligue US.

🔙 Yabusele, on a possible return to Europe. He has contract in the NBA through 2027 pic.twitter.com/LA4JRiuZ5A

— Toni Canyameras (@Canyameridis71) January 29, 2026

On rappelle que le Dancing Bear a été drafté au premier tour en 2016 par Boston, sans jamais réussir à s’y imposer. Yabusele est ensuite passé par la G League, la Chine, l’ASVEL et donc le Real avant de pouvoir regoûter à la NBA. Un parcours long et difficile, une ascension qui a demandé beaucoup de sacrifices, et qui explique pourquoi Guerschon ne veut pas simplement faire une croix sur son aventure Outre-Atlantique.

En cas de transfert des Knicks lors des jours à venir, on ne peut qu’espérer une destination où il retrouvera du temps de jeu et des responsabilités. Guerschon Yabusele possède actuellement un contrat NBA jusqu’en 2027, avec une player option de 5,7 millions de dollars sur la saison prochaine.