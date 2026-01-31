Six matchs au programme NBA ce samedi et ça commence dès 18h avec une affiche très excitante : les Spurs de Victor Wembanyama affrontent des Hornets qui n’arrêtent plus de gagner !

Le programme NBA du soir

18h : Hornets – Spurs

1h : Pacers – Hawks

1h30 : Sixers – Pelicans

2h : Heat – Bulls

2h : Grizzlies – Wolves

2h30 : Rockets – Mavericks

L’affiche à ne pas rater : Hornets – Spurs

Sur cinq victoires consécutives et huit en onze matchs, les Hornets sont peut-être l’équipe NBA la plus chaude du moment. Derrière les exploits de Kon Knueppel, Brandon Miller ou encore LaMelo Ball, Charlotte possède la sixième attaque de la Ligue et est redevenue une vraie équipe League Pass.

Sur leur chemin ce soir ? Le meilleur défenseur du monde : Victor Wembanyama.

Les Spurs de Wemby restent sur un succès XXL à Houston et auront à cœur de refroidir les Hornets dans cette confrontation hyper intrigante. Cerise sur le gâteau : le match a été avancé à 18h ce samedi pour des raisons météo.

Rendez-vous tout à l’heure !

SCHEDULE UPDATE FOR SATURDAY, 1/31 🚨

Coming off a career-high 34 PTS, 8 3PM in last night’s thriller, Kon Knueppel (18.9 PPG) and the Hornets seek their 6th win in a row as they host Victor Wembanyama (24.3 PPG) and the West No. 2 Spurs.

Saturday’s game on Prime will now tip… pic.twitter.com/ab6CJYInco

— NBA (@NBA) January 31, 2026

Les Français en lice

Zaccharie Risacher pourrait faire son retour face aux Pacers.

En plus de Wemby, on aura Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) sur le terrain.

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) à Memphis.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici