Cooper Flagg et Kon Knuppel se livrent un duel MONUMENTAL à Dallas !

Quel match, QUEL MATCH ! Concurrents majeurs dans la course au titre de Rookie de l’Année, Cooper Flagg et Kon Knueppel se croisaient ce soir pour taper un basket du côté de Dallas. Les deux jeunes ont battu leurs records respectifs de points en carrière, et les Hornets s’imposent au bout d’un match sublime ! (121-123).

49 points à 20/29 au tir pour Cooper Flagg. Des highlights de patron d’une équipe NBA depuis 10 ans.

🔥 COOPER FLAGG HISTORIQUE VS. HORNETS :

🔸49 POINTS (record en carrière)

🔸10 rebonds

🔸3 passes, 1 contre

🔸20/29 AU TIR (!!!)

La plus GROSSE perf’ all-time pour un joueur de moins de 20 ans !

On tient un MONSTRE ! pic.twitter.com/vg94II3F1w

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2026



34 points à 8/12 à 3-points pour Kon Knueppel. Une maîtrise et une adresse rare pour son niveau d’expérience, et les lancers de la victoire.

✨ KON KNUEPPEL VS. MAVERICKS :

🔹34 POINTS (record en carrière)

🔹4 rebonds, 3 passes, 1 steal

🔹10/16 au tir, 8/12 DU PARKING

Parce qu’il faut deux rookies pour un tel duel, Kon a brillé aussi et signe les deux lancers de la victoire pour les Hornets ! pic.twitter.com/EK8MSwAFAV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2026

La NBA peut se frotter les mains jusqu’à en faire du feu, honnêtement. Ce soir, les deux rookies les plus en vue de la saison ont tous deux livrés, l’un face à l’autre, les meilleurs prestations de leurs jeunes carrières. Un match de dingue où même le scénario s’est mis à la hauteur de l’événement.

Un money time de dingue, avec l’égalisation de Cooper Flagg à quelques secondes du terme d’un énorme 3-points, puis la dernière possession des Mavericks bafouillée avant que Kon Knueppel, opportuniste, ne signe les deux lancers de la victoire après avoir provoqué une faute… de Flagg. On peut le dire avec pas mal d’assurance : ça a sabré le champagne dans les locaux de Duke, université dont sont issus les deux rookies.

La fin de saison sur le plan de la course au rookie de l’année promet d’être absolument royale. Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu deux joueurs d’un tel niveau pour un seul titre individuel. Flagg et Knueppel soignent leur dossier, on va se régaler jusqu’en avril !