Dix ans après leur titre NCAA, les « Nova Knicks » désormais sur le toit de la NBA

Coéquipiers à l’université de Villanova il y a une décennie, Jalen Brunson, Mikal Bridges et Josh Hart sont devenus le premier trio à remporter ensemble un titre NCAA puis un titre NBA. Les « Nova Knicks » ont définitivement leur place dans l’Histoire !

La triplette Brunson – Bridges – Hart va défiler dans les rues de New York ce jeudi pour célébrer le titre NBA tout juste remporté avec les Knicks. Il y a exactement dix ans, ils faisaient de même, à la différence qu’ils célébraient un titre NCAA du côté de Philadelphie.

Flashback en 2016 : les trois joueurs portent tous le maillot de Villanova, une fac située en banlieue de Philly. Brunson n’est qu’en première année mais est déjà titulaire, Bridges – également freshman – apporte lui sa contribution en sortie de banc, tandis que Hart – troisième année et meilleur scoreur – représente le cœur de l’équipe.

Coaché par le légendaire Jay Wright et entouré de joueurs comme Kris Jenkins, Ryan Arcidiacono et Daniel Ochefu, le trio va vivre un parcours magique, ponctué par un titre universitaire remporté au buzzer.

Fast Forward vers 2026 : les trois joueurs portent tous une casquette des Knicks, avec l’inscription « NBA Champions ». Brunson (MVP des Finales) est officiellement le roi de New York, Bridges a fermé la bouche de tous ceux qui disaient qu’il ne valait jamais cinq choix de draft, tandis que Hart – well – représente toujours le cœur de l’équipe.

« Ce sont mes frères. Je ne voudrais pas disputer un match avec d’autres joueurs derrière moi. » – Josh Hart

« Des frères », le terme est parfaitement choisi. Parce qu’ils sont toujours restés ultra-proches même quand leurs carrières prenaient des chemins différents. En l’espace d’une décennie, Brunson, Bridges et Hart ont tous connu des parcours très singuliers, avec des hauts et des bas bien à eux.

Jalen Brunson a été sous-estimé quasiment toute sa carrière, lui qui a été drafté au deuxième tour en 2018 car considéré comme « trop petit ». Les Mavs avaient refusé de le prolonger en 2022 et les Knicks ont saisi l’occasion en le signant pour 104 millions de dollars sur quatre ans. À l’époque, une majorité d’observateurs disaient que ce contrat était bien trop élevé pour un joueur qui n’avait pas prouvé grand-chose. Et il n’y a encore pas si longtemps, certains doutaient fort de sa capacité à mener New York au sommet.

« Si ton meilleur joueur est petit, tu ne gagnes pas le titre. » – Becky Hammon sur Jalen Brunson il y a 3 ans

2026 : Knicks champion, Brunson Finals MVPpic.twitter.com/hpiLdscIzn

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) June 14, 2026

Mikal Bridges a lui démarré sa carrière à Phoenix en 2018 (après un transfert des Sixers le soir de la Draft, lui qui voulait rester chez lui à Philadelphie), dans ce qui représentait alors l’une des pires franchises de la Ligue. Il a ensuite connu une belle ascension aux côtés de Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton, goûtant même aux Finales NBA. Mais le nouveau proprio des Suns Mat Ishbia n’a pas hésité à le sacrifier pour faire venir Kevin Durant en 2023.

Bridges a montré chez les Nets qu’il pouvait scorer 20 points par match, sans pour autant avoir l’étoffe d’une première option en NBA. Son transfert aux Knicks en 2024, traversant le pont de Brooklyn (vous l’avez ?) contre cinq choix de premier tour de draft, lui a mis une grosse pression sur les épaules, et une étiquette sur le front (encore plus après sa prolongation à 150 millions de dollars). De quoi compliquer son aventure à New York quand il ne répondait pas aux attentes. Mais jamais, il n’a perdu de vue l’objectif principal : tout faire pour aider les Knicks à maximiser leur potentiel.

Quant à Josh Hart, soldat ultime avec qui n’importe quel coéquipier aimerait partir à la guerre, c’est peut-être lui qui résume le mieux son parcours :

« On a douté de moi tant de fois, j’ai été transféré, j’ai connu tant d’instabilité – sept ou huit entraîneurs différents (sous quatre franchises en dix ans, ndlr.). J’ai trouvé ma place à New York. Ils m’ont accepté pour ce que je suis, en tant que personne et en tant que joueur. »

Au final, Jalen Brunson, Mikal Bridges et Josh Hart ont tous fini par se retrouver sous un même maillot. L’un des maillots les plus mythiques de la NBA. Comme si, quelque part, c’était leur destin.

Leur proximité datant de leur cursus universitaire s’est traduite de bien des manières ces dernières années. On ne compte plus le nombre de vannes que Jalen Brunson envoie dans la face de Josh Hart, qui n’hésite jamais à répondre. On n’a pas oublié non plus cet épisode où Hart… pince les fesses de Brunson après la victoire en NBA Cup en décembre dernier.

Josh Hart celebrated winning the NBA Cup by touching Jalen Brunson’s ass 😳

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— Daily Loud (@DailyLoud) December 17, 2025

Mais c’est aussi, et surtout, dans les moments compliqués que ces gars-là se reposent les uns sur les autres : quand Mikal Bridges prenait des critiques plein la tronche après des performances décevantes, c’est souvent Josh Hart qui a step-up pour le défendre publiquement. Une manière de le protéger, ce qui est assez ironique quand on sait que Josh ne portait pas Mikal dans son cœur à l’arrivée de ce dernier à Villanova.

« (Josh Hart et Mikal Bridges), c’était comme un duel entre un grand frère et son petit frère. Josh essayait de lui envoyer un message. Nous pensons tous que cela a contribué à faire de Mikal ce qu’il est aujourd’hui. Ils se livraient une bataille acharnée jour après jour. » – Mike Nardi, entraîneur adjoint de Villanova (via The Athletic)

Cette proximité, qui dépasse largement les quatre lignes du parquet, elle a permis à la triplette de surmonter les tempêtes, l’adversité, et les nombreux challenges qui accompagnent le fait de jouer à New York. Mais surtout, elle a aidé à emmener les Knicks au sommet de la NBA pour la première fois en 53 ans.

Et pour ça, le terme « Nova Knicks » restera pour toujours dans le cœur des fans new-yorkais.

Josh Hart, Jalen Brunson et Mikal Bridges ont gagné un titre NBA ensemble, après avoir gagné un titre universitaire sous le même maillot de Villanova (2016).

« Ce sont mes frères. Je ne voudrais pas disputer un match avec d’autres joueurs derrière moi. » – Josh Hart pic.twitter.com/vPLkPKQhdP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

Note : Jalen Brunson et Mikal Bridges ont remporté un deuxième titre universitaire en 2018, un an après le départ de Josh Hart vers la NBA. Donte DiVincenzo, ancien joueur des Knicks transféré aux Wolves dans l’échange de Karl-Anthony Towns en 2024, faisait également partie de l’aventure à Villanova, et peut être considéré comme un membre des « Nova Knicks ».