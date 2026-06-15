Oui, c’est bien réel, vous n’avez pas rêvé ce week-end, les Knicks sont champions NBA. Et New York s’apprête à vivre quelque chose qu’elle n’a… jamais vécu. Ce jeudi 18 juin, la ville qui ne dort jamais va se transformer en une immense marée orange et bleue pour célébrer le premier titre des Knicks depuis 1973. Et surtout, la première parade de champions de toute leur histoire.

Il aura fallu attendre… 53 ans. Certains fans n’étaient même pas nés. D’autres ont eu le temps de voir plusieurs dynasties NBA naître et mourir, de souffrir face aux Bulls de Jordan, de survivre à l’ère Isiah Thomas, et même de croire en Andrea Bargnani. Mais ça y est, les fans new-yorkais vont enfin vivre leur première parade de champions, ce jeudi 18 juin 2026 (eh oui, même après les titres de 1970 et 1973, les Knicks n’avaient jamais eu droit à leur défilé).

Pour info : la parade des Knicks à New York aura lieu ce jeudi 18 juin.

Elle se déroulera principalement sur Broadway (Canyon of Heroes), de Battery Park jusqu’à l’Hôtel de Ville.

Ce sera la première parade dans l’histoire des New York Knicks (cérémonies en 1970 et 1973). pic.twitter.com/UPAzOueLY1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2026

Où se déroulera la parade ?

Le cortège empruntera le mythique « Canyon of Heroes », sur Broadway, en plein cœur du sud de Manhattan.

Le parcours :

Départ de Battery Park, tout au sud de l’île

Remontée de Broadway au milieu des gratte-ciels

Arrivée devant l’Hôtel de Ville (City Hall).

Been waiting to tweet this for real forever. pic.twitter.com/3Ci5ds2p9O

— Clem (@TheClemReport) June 14, 2026

Après le défilé, les joueurs participeront à une cérémonie officielle durant laquelle ils recevront les clés de la ville de New York… carrément. Et pour l’occasion, City Hall et plusieurs bâtiments municipaux seront illuminés en bleu et orange. Bref, New York va ressembler à un immense Madison Square Garden.

Un événement historique

La dernière parade de champions organisée à Manhattan remonte à 2012, après le sacre des Giants au Super Bowl 46.

Mais pour les Knicks, c’est encore plus spécial. Plus de cinquante ans d’attente, des saisons de galère, des éliminations cruelles, des choix de draft discutables et des espoirs détruits chaque printemps… le maire de New York, Zohran Mamdani, a parfaitement résumé l’état d’esprit de la ville :

« Depuis plus de 50 ans, les New-Yorkais attendaient ce moment. Malgré les occasions manquées, les déchirements et cet espoir que chaque année puisse être la bonne, cette ville n’a jamais cessé de croire aux Knicks. Et cette équipe a concrétisé cet espoir avec du courage, de la résilience et du cœur, à l’image même des cinq arrondissements de New York. Les New-Yorkais ont soutenu notre équipe depuis des salons bondés du Bronx jusqu’aux soirées entre supporters à Brooklyn, des bars du Queens à Staten Island, en passant par Manhattan et bien sûr le Madison Square Garden. Il est désormais temps pour notre ville de célébrer tous ensemble. Bing bong »

Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Manhattan, alors une chose est sûre : jeudi, New York ne dormira toujours pas.

La disette est donc terminée, les Knicks sont champions, et Manhattan s’apprête à faire la fête comme jamais auparavant. Rien que pour la folie que ça va être, ça vaut le coup de voir les images, fan des Knicks ou pas (espérons juste que tout ça se déroule dans la joie et la bonne humeur, sans les violences auxquelles nous ont habitués certains fans des Knicks).