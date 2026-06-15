C’est une chose de gagner un titre NBA, c’en est une autre quand vous vous appelez Brunson cette année. Eh oui, père et fils, Rick et Jalen, auront vécu un titre ensemble, dans la même équipe. Rick Brunson, ancien joueur des Knicks, est aujourd’hui assistant coach de Mike Brown et aura vu son fils gagner une bague et remporter le trophée de MVP des Finales devant ses yeux…quelle émotion ! Mais ce n’est pas pour autant qu’il en oublie ses classiques le Rick.

Nous lancions le débat hier sur le fait de savoir si Jalen Brunson pouvait être considéré comme le meilleur joueur de l’histoire des Knicks… eh bien le papa lui-même, Rick Brunson, a décidé de trancher au micro d’ESPN après la rencontre ! Avec Jalen à côté en plus… une manière de lui montrer qu’il l’admire sans lui dire ? Vous connaissez le dicton : qui aime bien, châtie bien. Donc, qui ne voit pas son fils meilleur que tout le monde, l’aime à en mourir ?

Rick Brunson : « Je vais aussi mettre fin au débat, sans manquer de respect à qui que ce soit, j’aime mon fils, mais Patrick Ewing est le plus grand Knick que j’aie jamais vu » Kenny Smith : « Eh bien, moi je vais le dire : désormais, le débat est ouvert »

Rick Brunson: « I’m gonna stop the argument too, no disrespect, I love my son, Patrick Ewing is the greatest Knick that I’ve ever witnessed.”

Kenny Smith: « Well, I’m gonna say it, it’s gonna be debatable now.”

(h/t @MrBuckBuckNBA)

pic.twitter.com/HOWytSaC0C

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 14, 2026

Une chose est sûre, si Rick Brunson considère que Patrick Ewing est le meilleur Knick de l’histoire, il met son fils deuxième au moins… pas vrai Rick ?

Que d’émotions !

Cette histoire familiale n’en est pas moins spéciale et magnifique. Vous n’avez qu’à regarder les images de Jalen Brunson avec son père en fin de match pour vous rendre compte de l’amour et du respect qu’il y a entre les deux… et de ce que signifie un titre dans ces conditions-là !

« Après le buzzer final, j’ai serré la main de Mitch Johnson. Et puis je me suis retourné et j’ai vu mon père. C’est à ce moment-là que l’émotion est montée. » – Jalen Brunson https://t.co/XoDeakdDhe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

Le débat est ouvert, comme l’a dit notre cher Kenny Smith, chacun a son avis et c’est très bien comme ça. Bon, en revanche, si Jalen va nous chercher une deuxième bagouze, faudra arrêter de déconner et lui montrer un peu de respect… y a plus qu’à, JB !