TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBA

Programme NBA : duel d’arrières entre Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander

Le 29 janv. 2026 à 20:16 par Hisham Grégoire

Anthony Edwards - TrashTalk Award
Source image : Youtube

Huit matchs au programme en NBA cette nuit dont de belles rencontres entre Suns et Pistons à 3h ou encore un Wolves – Thunder à 3h30 !

Le programme NBA du soir

  • 1h : Sixers – Kings
  • 1h : Wizards – Bucks
  • 2h : Bulls – Heat
  • 2h : Hawks – Rockets
  • 2h30 : Mavericks – Hornets
  • 3h : Nuggets – Nets
  • 3h : Suns – Pistons
  • 3h30 : Wolves – Thunder

L’affiche à ne pas rater : Wolves – Thunder

Les Loups sont l’une des rares équipes à avoir fait tomber le Thunder cette saison, et si ils remettaient ça ce soir ? Les Wolves ne sont pas sur la dynamique du siècle, mais quoi de mieux que de taper le champion en titre pour se remettre en ordre de marche ?

Le Thunder débarque avec une palanquée de blessés, l’occasion pour Mark Daigneault de jouer à Bob le bricoleur.

THURSDAY’S 8-GAME SLATE!

▪️ WAS hosts MIL, John Wall honored
▪️ Mark Aguirre’s jersey retirement in Dallas
▪️ MPJ makes his return to Denver
▪️ East-leading DET seeks 3rd straight W
▪️ #6 MIN battles #1 OKC in West showdown

📲 https://t.co/gOBot1QnHJ
📺 Prime, NBA League Pass pic.twitter.com/YPR7XSFF8Y

— NBA (@NBA) January 29, 2026

Les Français en lice

  • Maxime Raynaud affronte Joël Embiid
  • Bilal Coulibaly et (peut-être) Alex Sarr seront face aux Bucks
  • Moussa Diabaté et Tidjane Salaün affrontent en back to back les Mavericks
  • Nolan Traoré défie les Nuggets
  • Duel de Français entre (peut-être) Rudy Gobert, Joan Beringer et Ousmane Dieng

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

Tags : le programme de la nuit
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023