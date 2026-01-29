Programme NBA : duel d’arrières entre Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander

Huit matchs au programme en NBA cette nuit dont de belles rencontres entre Suns et Pistons à 3h ou encore un Wolves – Thunder à 3h30 !

Le programme NBA du soir

1h : Sixers – Kings

1h : Wizards – Bucks

2h : Bulls – Heat

2h : Hawks – Rockets

2h30 : Mavericks – Hornets

3h : Nuggets – Nets

3h : Suns – Pistons

3h30 : Wolves – Thunder

L’affiche à ne pas rater : Wolves – Thunder

Les Loups sont l’une des rares équipes à avoir fait tomber le Thunder cette saison, et si ils remettaient ça ce soir ? Les Wolves ne sont pas sur la dynamique du siècle, mais quoi de mieux que de taper le champion en titre pour se remettre en ordre de marche ?

Le Thunder débarque avec une palanquée de blessés, l’occasion pour Mark Daigneault de jouer à Bob le bricoleur.

THURSDAY’S 8-GAME SLATE!

▪️ WAS hosts MIL, John Wall honored

▪️ Mark Aguirre’s jersey retirement in Dallas

▪️ MPJ makes his return to Denver

▪️ East-leading DET seeks 3rd straight W

▪️ #6 MIN battles #1 OKC in West showdown

📲 https://t.co/gOBot1QnHJ

📺 Prime, NBA League Pass pic.twitter.com/YPR7XSFF8Y

— NBA (@NBA) January 29, 2026

Les Français en lice

Maxime Raynaud affronte Joël Embiid

Bilal Coulibaly et (peut-être) Alex Sarr seront face aux Bucks

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün affrontent en back to back les Mavericks

Nolan Traoré défie les Nuggets

Duel de Français entre (peut-être) Rudy Gobert, Joan Beringer et Ousmane Dieng

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici