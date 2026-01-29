Programme NBA : duel d’arrières entre Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander
Le 29 janv. 2026 à 20:16 par Hisham Grégoire
Huit matchs au programme en NBA cette nuit dont de belles rencontres entre Suns et Pistons à 3h ou encore un Wolves – Thunder à 3h30 !
Le programme NBA du soir
- 1h : Sixers – Kings
- 1h : Wizards – Bucks
- 2h : Bulls – Heat
- 2h : Hawks – Rockets
- 2h30 : Mavericks – Hornets
- 3h : Nuggets – Nets
- 3h : Suns – Pistons
- 3h30 : Wolves – Thunder
L’affiche à ne pas rater : Wolves – Thunder
Les Loups sont l’une des rares équipes à avoir fait tomber le Thunder cette saison, et si ils remettaient ça ce soir ? Les Wolves ne sont pas sur la dynamique du siècle, mais quoi de mieux que de taper le champion en titre pour se remettre en ordre de marche ?
Le Thunder débarque avec une palanquée de blessés, l’occasion pour Mark Daigneault de jouer à Bob le bricoleur.
THURSDAY’S 8-GAME SLATE!
▪️ WAS hosts MIL, John Wall honored
▪️ Mark Aguirre’s jersey retirement in Dallas
▪️ MPJ makes his return to Denver
▪️ East-leading DET seeks 3rd straight W
▪️ #6 MIN battles #1 OKC in West showdown
📲 https://t.co/gOBot1QnHJ
📺 Prime, NBA League Pass pic.twitter.com/YPR7XSFF8Y
— NBA (@NBA) January 29, 2026
Les Français en lice
- Maxime Raynaud affronte Joël Embiid
- Bilal Coulibaly et (peut-être) Alex Sarr seront face aux Bucks
- Moussa Diabaté et Tidjane Salaün affrontent en back to back les Mavericks
- Nolan Traoré défie les Nuggets
- Duel de Français entre (peut-être) Rudy Gobert, Joan Beringer et Ousmane Dieng