A peine les Finales NBA terminées que l’on se doit de se pencher vers la suite. La Draft dans quelques jours, puis la Free Agency, lors de laquelle un paquet de joueurs vont voir leurs émoluments augmenter. Parmi ces joueurs Victor Wembanyama, qui signera cet été une extension rookie record de… 251 millions de dollars !

Bonne nouvelle pour Victor Wembanyama, qui va pouvoir voir cet été – à partir du 6 juillet – son travail récompensé par un sacré gros chèque. Un chèque record même, puisque ce sera pour le V la plus grosse extension rookie jamais vue en NBA avec au moins 251 millions sur cinq ans, une somme qui pourrait monter à 301 millions sous plusieurs conditions.

301, chiffre qui nous rappelle qu’après le basket les fléchettes sont le deuxième meilleur sport au monde, 301 millions, un chiffre qui pourrait donc permettre à Wemby de s’acheter plus de 30 millions de livres pour sa bibliothèque.

Durant l’intersaison, Victor Wembanyama va signer sa première grosse prolongation de contrat avec les Spurs.

Le montant ? 251 millions de dollars sur 5 ans (record NBA). 🤑🤑

Cela grimpera même jusqu’à… 301 millions si Wemby est All-NBA, MVP ou DPOY la saison prochaine. pic.twitter.com/SvBbp1igJ4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2026



Si Victor Wembanyama est encore à quelques hectodollars des contrats mirifiques de Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Anthony Edwards, Jayson Tatum ou Jaylen Brown, il deviendra cet été le joueur français le mieux payé de l’histoire, devançant Rudy Gobert et ses quelques 110 millions sur 3 ans avec les Wolves. Une avancée majeure pour Wemby, logique aussi, pour celui qui se destine probablement à devenir le meilleur joueur de la Ligue pour un paquet d’années. Et vous, vous feriez quoi avec 251 millions ?