Les Chicago Bulls semblent enfin avancer dans une direction claire ! Bryson Graham, nouveau président des opérations basket a pris sa première décision forte avec le recrutement de Tiago Splitter au poste de coach principal.

Il y avait quatre finalistes pour le poste de coach des Chicago Bulls : Tiago Splitter, Micah Nori (assistant des Wolves), Ryan Schmidt (assistant des Atlanta Hawks) et Wes Unseld Jr (assistant de Billy Donovan). Bryson Graham a finalement choisi le nom le plus clinquant et celui qui a le plus impressionné la saison passée.

Tiago Splitter a brillamment réussi son intérim aux Portland Trail Blazers après avoir remplacé au pied levé le très grand joueur de poker, Chauncey Billups. Il est désormais le titulaire sur le banc d’une des franchises les plus mythiques de NBA !

🚨 TIAGO SPLITTER, NOUVEAU COACH DES CHICAGO BULLS !

Sa saison en intérim à Portland a convaincu Bryson Graham, le nouveau boss de l’Illinois, qui prend sa première décision forte. 🔥 https://t.co/HYJqGnSwLH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2026

Le Brésilien a gagné 41 de ses 79 matchs dans l’Oregon imposant l’une des 10 meilleures défenses de NBA sur les 50 dernières rencontres de la saison. Son groupe a ensuite gêné les San Antonio Spurs au premier tour des Playoffs en prenant souvent les devants en première mi-temps. Sous ses ordres, beaucoup de jeunes joueurs ont beaucoup progressé comme Deni Avdija, Toumani Camara (surtout en fin de régulière), Donovan Clingan ou même Scoot Henderson en post season.

L’année précédente, il avait pris la suite de Tuomas Iisalo au Paris Basketball et avait réalisé la meilleure saison de l’histoire du club avec un jeu très typé NBA derrière Nadir Hifi et T.J. Shorts. Tiago Splitter monte les marches quatre à quatre, mais ses résultats parlent pour lui et cette évolution semble méritée !

Fan des Bulls, c’est votre moment :

Êtes-vous satisfait du recrutement de Tiago Splitter ?

Est-ce que cette première décision de Bryson Graham vous rassure ?

Ce qui est certain, c’est que la page Karnisovas / Donovan est définitivement tournée ! 🥹 pic.twitter.com/ganKoincqA

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D’ailleurs, il semblerait que Tom Dundon, le propriétaire des Portland Trail Blazers souhaitait le conserver, mais selon ClutchPoints, l’offre salariale faite était largement en-dessous des standards de la Grande Ligue.

À Chicago, Tiago Splitter va, pour la première fois de sa carrière de coach, partir d’une page blanche et mettre en place son projet. Une grande responsabilité au vu de l’attente de la ville et de ses fans après des années de galère.

Recruté à une grosse semaine de la Draft, l’ancien intérieur des Spurs, Hawks et Sixers va pouvoir donner son avis sur quel profil l’intéresse avec le quatrième choix. Toutes les parties du Front Office des Bulls semblent enfin aller dans la même direction, un vrai soulagement.

Mais encore faut-il que Tiago Splitter confirme son potentiel… Premiers éléments de réponse dès l’année prochaine.

Source texte : Shams Charania