Les Knicks sont enfin Champions NBA, une première depuis 1973 ! Mike Brown n’a eu besoin que d’une saison sur le banc de New York pour mettre fin à 53 ans de disette. Retour sur le parcours d’un coach longtemps sous-estimé qui tient sa revanche !

Nombreux sont les coachs qui se sont cassé les dents en essayant de ramener un titre à New York, Mike Brown y est parvenu dès sa première saison. Pourtant, son profil a parfois suscité des doutes voire des critiques. Mais aujourd’hui, tout le monde est unanime sur le boulot qu’a abattu le tacticien des Knicks pour en arriver à ce titre face aux Spurs, et avec la manière !

Il a été formé en tant qu’assistant coach chez les… Spurs, il fait partie des disciples de Gregg Popovich et était présent sur le banc lors du titre de 2003. Il obtient son premier rôle d’entraîneur principal chez les Cleveland Cavaliers, avec la lourde tâche de devenir le coach du prodige de l’époque LeBron James. Il guide (façon de parler hein, car c’est surtout LeBron le patron) les Cavs en Finales NBA 2007, mais se fait sweeper de façon on ne peut plus logique par les… Spurs.

19 ans plus tard, ce titre – face à la franchise où il a fait ses débuts mais où il a aussi connu pas mal d’obstacles – doit avoir une saveur toute particulière.

Entre 2000 et 2003, Mike Brown était l’assistant de Gregg Popovich aux Spurs, et a gagné le titre NBA avec San Antonio.

2026 : Mike Brown coachera les Knicks en Finales NBA face aux… les Spurs. pic.twitter.com/c5PCkZo93b

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 3, 2026

A ce jour, l’actuel tacticien des Knicks a connu plus de réussite en tant qu’assistant coach. Il était l’adjoint de Steve Kerr chez les Golden State Warriors entre 2016 et 2022. Il a connu trois bagues supplémentaires dans la Baie de San Francisco avant de reprendre un poste d’entraîneur principal à Sacramento la saison suivante.

Mike Brown a été limogé par les Kings en 2024, alors qu’il avait été élu COY (Coach de l’Année) unanime la saison précédente et qualifié Sacramento pour ses premiers Playoffs depuis 17 ans, ce qui peut – selon certaines conventions non-officielles – être comptabilisé au palmarès de l’entraîneur. Il a connu au total quatre renvois dans sa carrière, par les Cavaliers à deux reprises en 2010 et 2014, par les Lakers en 2012, et donc par les Kings en 2024.

Ce dernier renvoi est d’ailleurs intervenu après un match perdu face aux Pistons suite à une grossière erreur de De’Aaron Fox, qui avait fait faute sur Jaden Ivey, permettant à l’arrière de tenter un 3+1 alors que les Kings gagnaient de… 3 points. A l’époque, Brown avait pointé du doigt cette erreur en conférence de presse, avant de se faire virer le lendemain. Nul doute qu’aujourd’hui, repenser à la boulette de Fox au Game 4 des Finales NBA doit lui donner un petit brun de satisfaction.

C’est fou.

En décembre 2024, Mike Brown (alors aux Kings) se lâche totalement en conférence de presse sur une action stupide de fin de match de De’Aaron Fox.

Brown a été viré le lendemain.

Puis récupéré par les Knicks.

Et le voilà à une win du titre. pic.twitter.com/lxzCCNEUB3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2026

Aujourd’hui, Mike Brown tient sa revanche, même s’il ne devait pas penser à la vengeance pendant ces Finales NBA 2026 mais plutôt à amener cette équipe des Knicks, son équipe, vers les sommets.

A New York, la passion peut parfois l’emporter sur la raison, et il se pouvait qu’il soit menacé s’il n’atteignait pas les Finales NBA dès son année 1. Résultat, il a fait encore mieux en remportant le titre, son premier en tant que head coach, le tout en donnant une leçon de coaching à Mitch Johnson, son adversaire de banc, encore novice dans le domaine.

Mike Brown a donné raison aux Knicks de lui confier les rênes de l’équipe. Avec son expérience, ses idées et ses adaptations, il a fait de la Big Apple une ville de champions à nouveau. Il a bien gagné le droit d’être en roue libre sur le podium avec son fils au bras et ses joueurs qui suivent.

Mike Brown ?!?!? 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/TYqW0COcPS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026