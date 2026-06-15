Coup dur pour l’Équipe de France de basket-ball et Alexandre Sarr. Le pivot des Washington Wizards souffre d’une fracture au pied et a été opéré ce lundi. Il devrait être de retour pour le début de la saison 2026-27 en NBA.

La préparation d’Alexandre Sarr pour sa troisième saison en NBA va être plus compliquée que prévu. Dans un entraînement, en fin de semaine dernière, le pivot des Washington Wizards s’est fait une fracture au pied droit.

Shams Charania a annoncé que le Français devrait être en forme pour le premier match de la prochaine saison de NBA. Rassurant pour la franchise de la capitale, moins pour les Bleus…

🚨 FRACTURE AU PIED POUR ALEXANDRE SARR !

Coup dur pour la préparation du Français avant sa troisième saison NBA…

Il ne sera très probablement pas avec les Bleus cet été.

Grosse force à Alex ! 🙌 https://t.co/CQoAkJlUyV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2026

Alexandre Sarr avait été sélectionné par Frédéric Fauthoux pour participer aux fenêtres internationales cet été et ainsi contribuer à qualifier l’Équipe de France pour la Coupe du Monde 2027. Si son forfait n’est pas encore officiel, il va l’être. Reste à savoir qui va le remplacer dans la liste.

Le joueur des Washington Wizards sort d’une très belle saison avec plus de 16 points, 7 rebonds, 2 contres et 48% au tir. Son association avec Trae Young, Anthony Davis et probablement AJ Dybantsa sera très intéressante à suivre en 2026-27. En espérant que cette fracture ne le freine pas dans sa progression.