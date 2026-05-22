L’Équipe de France disputera deux matchs pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027 en juillet. Frédéric Fauthoux a dévoilé sa liste pour affronter la Belgique puis la Finlande.

Été chargé pour les Bleus. En juillet, ils termineront la première phase de qualification pour la Coupe du Monde 2027 et tenteront de terminer premiers du Groupe en dominant la Belgique le 3 à Anvers et la Finlande le 6 à Pau.

En Août, il y aura deux matchs de préparation face à la Serbie avant deux autres rencontres de qualifications contre des adversaires pas encore connus (le groupe pour la deuxième et dernière phase de qualif’ dépendra du classement de la première). Mais pour le moment, Frédéric Fauthoux n’a dévoilé sa liste que pour la première fenêtre !

LA LISTE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE POUR LE RASSEMBLEMENT DE JUILLET ! 🇫🇷 👇 https://t.co/WNlBOjZ4PX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2026

Victor Wembanyama n’est pas présent puisqu’il est encore en course pour le titre NBA. Une absence qui profite notamment à Maxime Raynaud. Le pivot des Sacramento Kings honorera sa première sélection en Équipe de France.

Mis à part l’Alien, tous les cadres sont là. On peut noter les retours d’Evan Fournier et Rudy Gobert après leurs absences à l’EuroBasket l’an dernier.

Un beau mix de jeunesse et d’expérience qui a de quoi donner quelques sueurs froides à leurs futurs adversaires.