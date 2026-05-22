Dylan Harper, Jalen Williams, De’Aaron Fox : qui sera disponible pour le Game 3 Spurs – Thunder ?
Le 22 mai 2026 à 08:47 par Nicolas Meichel
Le Game 2 de la série entre les Spurs et le Thunder a malheureusement été marqué par des blessures. Dylan Harper et Jalen Williams n’ont pas terminé la rencontre, tandis que De’Aaron Fox n’a pas joué du tout. Voici les dernières updates avant le troisième match de ce vendredi.
Dylan Harper
Blessure : douleur à l’adducteur droit
Statut : incertain
On pensait que Dylan Harper était touché aux ischio-jambiers, mais les Spurs ont officiellement annoncé une blessure à l’adducteur. Il est listé comme « questionable », ce qui signifie qu’il a théoriquement une chance de jouer le Game 3.
De’Aaron Fox
Blessure : entorse à la cheville droite
Statut : incertain
Forfait les deux premiers matchs à Oklahoma City, De’Aaron Fox souffre d’une blessure assez sérieuse à la cheville droite (grosse entorse). Le Renard est lui aussi listé « questionable ». On peut donc espérer un retour ce soir dans le meilleur des scénarios, retour dont les Spurs ont vraiment besoin sachant que Harper est également touché et que Stephon Castle a de gros problèmes de pertes de balle face au Thunder.
Jalen Williams
Blessure : ischio-jambiers de la jambe gauche (la fameuse « pointe »)
Statut : incertain, day-to-day
Jalen Williams a fait une rechute en se blessant une nouvelle fois aux ischios. Officiellement, le Thunder a annoncé qu’il sera évalué au jour le jour, de match en match. Il est donc listé « questionable » pour le Game 3 (il a fait le déplacement à San Antonio).
Néanmoins, sachant qu’il avait manqué quasiment un mois et six matchs de Playoffs avant de revenir face aux Spurs, et que sa cuisse est très capricieuse, on serait surpris de le revoir dans le Game 3 et même les matchs suivants. On a comme l’impression que son statut d’incertain est plutôt une stratégie du Thunder pour garder le flou autour de sa disponibilité, afin de perturber la préparation des Spurs.
On a des nouvelles après les blessures d’hier soir :
➡️ Dylan Harper et De’Aaron Fox sont incertains pour le Game 3.
➡️ Jalen Williams sera évalué au jour le jour.
➡️ Il ne devrait pas y avoir de problème pour Ajay Mitchell de retour dès demain ! pic.twitter.com/WVefk4cZss
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026
Concernant Ajay Mitchell (touché à la cuisse en fin de match) : RAS pour le Game 3 de ce soir, il sera bien disponible !