Le Game 2 de la série entre les Spurs et le Thunder a malheureusement été marqué par des blessures. Dylan Harper et Jalen Williams n’ont pas terminé la rencontre, tandis que De’Aaron Fox n’a pas joué du tout. Voici les dernières updates avant le troisième match de ce vendredi.

Dylan Harper

Blessure : douleur à l’adducteur droit

Statut : incertain

On pensait que Dylan Harper était touché aux ischio-jambiers, mais les Spurs ont officiellement annoncé une blessure à l’adducteur. Il est listé comme « questionable », ce qui signifie qu’il a théoriquement une chance de jouer le Game 3.

Source : ESPN / Spurs

De’Aaron Fox

Blessure : entorse à la cheville droite

Statut : incertain

Forfait les deux premiers matchs à Oklahoma City, De’Aaron Fox souffre d’une blessure assez sérieuse à la cheville droite (grosse entorse). Le Renard est lui aussi listé « questionable ». On peut donc espérer un retour ce soir dans le meilleur des scénarios, retour dont les Spurs ont vraiment besoin sachant que Harper est également touché et que Stephon Castle a de gros problèmes de pertes de balle face au Thunder.

Jalen Williams

Blessure : ischio-jambiers de la jambe gauche (la fameuse « pointe »)

Statut : incertain, day-to-day

Jalen Williams a fait une rechute en se blessant une nouvelle fois aux ischios. Officiellement, le Thunder a annoncé qu’il sera évalué au jour le jour, de match en match. Il est donc listé « questionable » pour le Game 3 (il a fait le déplacement à San Antonio).

Néanmoins, sachant qu’il avait manqué quasiment un mois et six matchs de Playoffs avant de revenir face aux Spurs, et que sa cuisse est très capricieuse, on serait surpris de le revoir dans le Game 3 et même les matchs suivants. On a comme l’impression que son statut d’incertain est plutôt une stratégie du Thunder pour garder le flou autour de sa disponibilité, afin de perturber la préparation des Spurs.

Source : Shams Charania

On a des nouvelles après les blessures d’hier soir :

➡️ Dylan Harper et De’Aaron Fox sont incertains pour le Game 3.

➡️ Jalen Williams sera évalué au jour le jour.

➡️ Il ne devrait pas y avoir de problème pour Ajay Mitchell de retour dès demain ! pic.twitter.com/WVefk4cZss

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026

Concernant Ajay Mitchell (touché à la cuisse en fin de match) : RAS pour le Game 3 de ce soir, il sera bien disponible !