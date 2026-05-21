Missionné pour pourrir la vie de Victor Wembanyama au Game 2, Isaiah Hartenstein s’est aussi illustré en… tirant les cheveux de Stephon Castle. Zéro sanction de la part des arbitres pendant le match, de quoi faire rager toute la fanbase de San Antonio. La Ligue peut-elle sanctionner le pivot du Thunder a posteriori ?

La séquence a fait le tour des réseaux sociaux cette nuit. Direction le début du quatrième quart-temps, avec un score de 96-92 pour le Thunder.

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Les arbitres n’ont pas bronché, ce qui a débouché sur un rebond offensif pour le Thunder et un gros 3-points de Jared McCain dans la foulée. Nombreux sont ceux qui estiment que le geste du pivot d’OKC méritait non seulement une expulsion, mais carrément une suspension.

Aucune faute n’ayant été sifflée en direct, les arbitres n’ont pas pu revoir la séquence à la vidéo pour potentiellement sanctionner Isaiah Hartenstein durant la rencontre (faute flagrante, voire expulsion). Reste à voir désormais si la Ligue va monter au créneau.

Sanction à venir ? Peu probable

La NBA a l’habitude de revoir toutes les fautes flagrantes après un match de Playoffs, pour déterminer si une sanction supplémentaire est nécessaire ou non (amende et/ou suspension). Le fait qu’Hartenstein n’a pas été sanctionné pendant le match n’empêche pas la Ligue de revoir la séquence et de prendre des mesures disciplinaires.

Néanmoins, cela décrédibiliserait assez nettement l’arbitrage, déjà très critiqué sur ces Playoffs. De plus, si pour beaucoup le geste d’Hartenstein est clairement volontaire et donc dirty, déterminer l’intentionnalité d’un contact n’est pas toujours « tout noir ou tout blanc ». Certains estiment que le joueur d’OKC avait simplement sa main coincée dans l’élastique servant à serrer les cheveux de Castle.

Enfin, on voit mal la Ligue sanctionner l’intérieur d’OKC dix jours après avoir fermé les yeux sur Victor Wembanyama suite à son coup de coude sur Naz Reid (pas d’amende, pas de suspension). La différence, néanmoins, c’est que Wemby avait été expulsé pendant la rencontre, tandis qu’Hartenstein a tranquillement fini le match cette nuit.

Je sais pas ce qui va se passer pour la suite de la série mais je suis sûr d’une chose :

Les Spurs vont envoyer une petite (ou grosse) compilation sur les « méthodes » utilisées par Hartenstein dans le Game 2, sur Wemby mais pas que.

Hâte de voir comment la prochaine rencontre va…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026

Dans cette confrontation hyper physique entre les Spurs et le Thunder, la NBA et les arbitres ont comme responsabilité de faire respecter les règles du basket afin d’éviter que la série se transforme en combat de catch. Il faut s’attendre à voir les officiels resserrer les boulons dans le Game 3.

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