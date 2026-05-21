Les Spurs ont perdu le Game 2 face au Thunder, cette nuit. Une défaite dans laquelle les hommes de Mitch Johnson ont perdu 21 ballons, soit le même total qu’au Game 1. Avec 20 ballons perdus en deux matchs à lui seul, Stephon Castle rentre dans l’histoire des Playoffs. Un tir qu’il faudra impérativement rectifier pas seulement pour le Game 3, mais pour gagner la série.

L’une des grandes forces du Thunder, c’est sa ligne extérieure. Une flopée de joueurs capables de faire vivre l’enfer à leurs opposants en défense. Cette nuit, l’activité intense des « petits » d’OKC a une nouvelle fois mis les Spurs en déroute totale sur le plan de la gestion de balle. Et tout le monde y a participé, à l’exception de Luguentz Dort : Isaiah Joe (1 steal), Ajay Mitchell (4), Cason Wallace (4), Jared McCain (2), Alex Caruso (1), Shai Gilgeous-Alexander (1), Jalen Williams (2). 14 au total. Et 27 points encaissés pour les Spurs sur ces pertes de balle. Largement plus que l’écart final.

20 pertes de balle en deux matchs pour Stephon Castle.

Record all-time en Playoffs.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026

Le grand nombre d’intercepteurs du Thunder montre deux choses : oui, les extérieurs sont tous très bons dans leur boulot, et peut-être que le fait que tout le monde puisse voler la balle révèle un problème structurel dans le jeu des Spurs. Notamment dans la gestion de début de possession. L’expérience est évidemment un facteur clé, avec un Stephon Castle sophomore ciblé et forcé à prendre une décision très (trop) vite pour avoir le temps de jauger l’efficacité de celle-ci. Mécaniquement, un drive compliqué entraîne une passe difficile, une bénédiction pour le Thunder qui excelle dans la couverture des lignes de passe.

Le fait d’avoir un Victor Wembanyama très ciblé physiquement (au Game 1 par Alex Caruso, au Game 2 par Isaiah Hartenstein) et pas immédiatement disponible pour le jeu à deux laisse aussi à OKC une certaine largeur pour mettre beaucoup de pression sur la balle en début de possession.

En conférence de presse, Mitch Johnson a expliqué qu’il fallait continuer à travailler sur la protection de la balle, tout en mettant en avant la déroute collective plus que celle de Castle.

« Nous avons parlé de ce sujet, et nous continuerons à le faire, pour aider Stephon sur ses lectures du jeu, surtout quand la fatigue arrive. Il a perdu trop de ballons, mais l’équipe dans sa globalité aussi. »

Le joueur n’a lui pour autant pas fui ses responsabilités, tout en appuyant sur le fait de ne pas trop se donner en attaque et de ne pas « surjouer ».

« Le plus important est de jouer sur deux jambes, ne pas être forcé à la précipitation. Je n’ai pas été très bon là-dessus, mais je dois continuer d’impliquer mes coéquipiers. J’essaie de ne pas en faire trop offensivement. »

Avec la blessure de Dylan Harper (potentiellement absent au Game 3), le retour de De’Aaron Fox, expérimenté à la mène, devient presque obligatoire. Les Spurs se sont sauvés avec un Wembanyama monumental lors du premier match, il faudra trouver les ressources pour gagner même si l’Alien n’offre pas une prestation XXL. Sinon, la série ne tournera probablement pas dans le sens voulu.