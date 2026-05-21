Victoire du Thunder (122-113) qui égalise dans la série, 1-1 ! Dans un match où, contrairement au Game 1, OKC a mené de bout en bout (ou presque), Shai Gilgeous-Alexander a mené les siens à la victoire (30 points pour le patron du Thunder). Côté Spurs, les trop nombreuses pertes de balle ont encore coûté cher, trop cher cette fois !

🚨 THUNDER WIN, 1-1 DANS LA SÉRIE !

Les Spurs ont encore perdu 21 ballons… en jouant 10min de moins qu’au Game 1.

Le Thunder a pris les devants dans le 2e quart-temps en profitant des turnovers. À ce niveau de basket, ça se paye très cher. 30 points pour SGA, qui a retrouvé… pic.twitter.com/zGGe834BJf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026

Le film du match

Quel début de match ces deux équipes nous ont encore offert. 31-31 après douze premières minutes de grande grande qualité défensive et offensive. Mais insistons s’il vous plaît sur le niveau défensif de ces deux équipes. Car oui, malgré 31 points inscrits de chaque côté, l’intensité mise sur chaque possessions est d’une beauté rare… les mecs sont juste tout aussi chauds balle en main.

Dans le deuxième quart-temps, les Spurs retombent dans leur travers du Game 1 en enchaînant les pertes de balle et en prenant un petit bouillon en transition. Résultat, avec le retour des titulaires et un SGA retrouvé au shoot, le Thunder prend un petit avantage. À la mi-temps, OKC mène de 11 points (62-51) et semble maîtriser un peu plus son match qu’au Game 1.

YEAH VIC! 👌

📺@NBAonNBC pic.twitter.com/C8lSSJjDGP

— San Antonio Spurs (@spurs) May 21, 2026

Au retour des vestiaires, les Spurs reviennent avec l’envie d’agresser d’entrée les hommes de Mark Daigneault et démarrent par un 12-4 histoire de bien revenir dans le match. Comme au Game 2, Wemby revient en patron dans le troisième quart-temps et est omniprésent sur le parquet. Au contre, au rebond, à trois points (de très loin), le Français envoie 10 points et 2 contres en moins de 6 minutes et ramène ses Spurs à égalité au milieu du troisième quart. Mais les minutes sans Victor ont encore fait mal à San Antonio qui voit OKC reprendre 10 points d’avance en l’absence de sa tour de contrôle.

Au début du quatrième quart-temps, Oklahoma City mène 96-88 et semble bien parti pour égaliser dans le sillage d’un Shai Gilgeous-Alexander à 24 points, 9 passes, 2 contres et 0 turnovers après 3 quart-temps. Et malgré des tentatives de comeback en fin de match, les Spurs s’inclinent 113-122 et voient OKC revenir à 1-1 dans la série.

🥶✋ pic.twitter.com/ujw3YZSSQV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026

Les stats du match

SGA s’est réveillé, comme on pouvait s’y attendre, et a été décisif (30 points, 9 passes, 4 rebonds, 2 contres). Le plus effrayant c’est que la défense des Spurs a été particulièrement efficace et que Shai est à 0/3 de loin… il a encore de la marge ! Le patron du Thunder a bien été aidé par un Isaiah Hartenstein en mode facteur X en fin de match avec ses 10 points, 13 rebonds et un banc tout simplement trop fort !

Côté Spurs, Victor finit à 21 points, 17 rebonds et une grosse activité… mais insuffisante ce soir. L’absence de De’Aaron Fox et les 21 pertes de balle n’ont pas aidé ! Et en parlant de turnovers, Stephon Castle a établit un nouveau record NBA en perdant 20 ballons en 2 matchs (11 au Game 1, 9 cette nuit). Le jeune guard des Spurs s’est heureusement bien rattrapé en attaque avec un gros match au scoring (25 points à 10/17 et 8 passes).

🇫🇷 VICTOR WEMBANYAMA SUR LE GAME 2 FACE AU THUNDER :

🔹21 POINTS

🔹17 REBONDS

🔹6 passes, 1 steal, 4 contres

🔹8/16 au tir, 2/2 LF

Gros run en début de 2e mi-temps pour l’Alien, qui a rapproché les Spurs au score sans pour autant qu’ils ne passent devant.

Verrouillé par un…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026

L’adresse à 3 points n’a pas été au rendez-vous non plus chez les artilleurs habituels malgré les 6 réussites de Devin Vassell avec un Julian Champagnie à 1/7 et Castle à 1/6.

Le highlight du match

Stephon Castle avait envie d’enterrer Isaiah Hartenstein, et notre seul réaction en direct a consisté à ouvrir la bouche et écarter les yeux par peur d’avoir vu flou pendant 5 secondes… admirez plutôt !!!

STEPHON CASTLE VIENT D’ÉCRASER ISAIAH HARTENSTEIN 💀💀💀💀 pic.twitter.com/6ihLkOUi5s

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026

Les Spurs perdent ce Game 2 mais repartent de l’Oklahoma avec l’avantage du terrain ! Et c’est le minimum qu’ils étaient venus chercher. Rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi pour le Game 3 !

À noter que Jalen Williams et Dylan Harper sont tous deux sortis sur blessure et ne sont pas revenus… à suivre.