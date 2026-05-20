Si vous êtes là, c’est que vous aimez les émissions 100% NBA. Cela tombe bien car en voici une nouvelle. Pas en mode Apéro cette fois, mais en mode discussion à quatre avec du beau monde. Voici « 5ème Quart-Temps », une émission de Unibet avec Bastien et Alex, bien sûr, mais aussi Youssoupha et Tony Parker !

Vous aimez la NBA ? Vous aimez TrashTalk ? Vous êtes au bon endroit. Mais si vous aimez le rap et les champions ? Alors, il n’y a pas meilleure vidéo pour vous. Le tonton du rap français Youssoupha et le multiple Champion NBA Tony Parker ont rejoint vos deux hexperts préférés pour parler basket, pour débattre, pour jouer et pour se marrer ! On n’en dit pas plus, on vous laisse plutôt découvrir ça juste en dessous.