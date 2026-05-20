Les Knicks font le comeback de l’année (115-104) : Game 1 pour New York !

Les Finales de Conférence commencent sur des bases absolument historiques. Les New York Knicks ont réalisée une remontée extraordinaire dans le dernier quart-temps face aux Cleveland Cavaliers pour finalement arracher le Game 1 en overtime (115-104).

Pendant trois quart-temps et demi, il fallait vraiment se mouiller la nuque pour regarder ce Knicks – Cavaliers après le Thunder – Spurs d’hier soir. Les runs s’enchaînaient de part et d’autre dans un espèce de faux rythme pas très agréable à regarder.

Un contexte favorable aux Cavs qui, en dominant les 17 premières minutes de la seconde mi-temps avaient pris 22 points d’avance et semblaient se diriger tout droit vers une première victoire dans la série et l’avantage du terrain récupéré.

Mais dans le sillage d’un Jalen Brunson grandiose, les Knicks ont réalisé le plus gros come-back dans un 4e quart-temps de Playoffs depuis 12 ans et un exploit des Clippers face aux Grizzlies !!! Le capitaine a inscrit 17 de ses 38 points dans les 12 dernières minutes du match pendant qu’à ses côtés, Mikal Bridges et Landry Shamet ont rentré des tirs plus clutchs les uns que les autres.

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L’électrocardiogramme de malade on dirait littéralement un décès et ce sont bien les Cavs qui sont morts.

Avec 7 minutes à jouer ils avaient 99,9% de chances de gagner 💀💀💀💀 pic.twitter.com/RXcnb2KxJ8

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⭐️ JALEN BRUNSON LE CAPITAINE ⭐️

38 points au Game 1 dont 17 (!!) dans le quatrième quart et l’overtime.

Quand il a fallu tabasser les Cavs et faire exploser le Madison Square Garden, JB a répondu présent. Une légende vivante. pic.twitter.com/stmhotABIV

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C’est bien simple, New York a terminé la rencontre sur un run de 44 à 11. On va le réécrire pour être sûr que vous l’intégriez bien : New York a terminé la rencontre sur un run de 44 à 11. Cleveland menait 93 à 71 !

Alors bien sûr, les hommes de Mike Brown ont augmenté le curseur en défense et, poussés par un Madison Square Garden en fusion, ont commencé à tout mettre dedans, mais c’est aussi un choke monumental des Cavaliers.

8 points dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire, c’est faible.Les leaders ont enchaîné les erreurs grossières et les maladresses au tir. Donovan Mitchell avait été énorme des deux côtés du terrain (6 interceptions, record en carrière) jusque-là et s’est éteint, gêné physiquement, James Harden ne s’est lui jamais mis en route.

Symbole de ce scénario terrible pour la franchise de l’Ohio, le shoot cruel de Sam Merrill. Alors que le sniper réalisait une jolie performance, c’est lui qui a eu le shoot de la gagne et qui est passé à un cheveu de climatiser toute la Big Apple. Mais un in-and-out a brisé ses rêves et les derniers espoirs de son équipe.

Même Mike Breen a cru au game-winner de Sam Merrill 😂pic.twitter.com/MdguVC9Fp6

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Déjà que Cleveland n’était pas favori au moment d’entrer dans la série, cette défaite cruelle pourrait bien avoir un impact sur la suite. Vont-ils réussir à s’en remettre et à retrouver l’énergie mentale et physique pour continuer d’embêter les Knicks ? Premiers éléments de réponse à 2 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi !