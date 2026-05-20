Les Knicks ont complètement renversé ce Game 1 en infligeant un run de 44-11 aux Cavs alors qu’ils étaient menés de 22 points dans le dernier quart. L’une des clés de ce comeback a été d’attaquer James Harden constamment, et c’est Mike Brown lui-même qui le dit.

L’attaque des Knicks a été en galère monstre pendant 80% du temps sur ce Game 1. Une adresse atroce de loin (4 sur 23 après trois quart-temps), un Jalen Brunson trop souvent forcé à faire du « hero-ball », pendant que Karl-Anthony Towns se faisait littéralement muselé par la raquette des Cavs.

Mais tous ces problèmes se sont réglés dans les 7 dernières minutes de la rencontre, lorsque les Knicks ont actionné le mode injouable en infligeant un run de 44-11 à des Cavaliers aux abois. Jalen Brunson a été l’un des grands artisans de ce comeback en scorant 15 pions dans le dernier quart… et devinez sur qui il les a plantés :

« Ce n’est pas un secret, on a totalement ciblé James Harden » Mike Brown.

« Ce n’est pas un secret, on a totalement ciblé James Harden » – Mike Brown.

Le coach des Knicks confirme qu’en voyant les Cavs cibler Jalen Brunson, ils ont montré qu’ils pouvaient jouer au même jeu en ciblant le barbu en défense. pic.twitter.com/BOpMa3x7P6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2026



Mike Brown, coach des New-Yorkais, ne s’est absolument pas caché de sa stratégie offensive : impliquer le Barbu dans le maximum de situations possible et laisser ses joueurs faire le reste. Stratégie payante !

Quand on se penche un peu plus sur les stats, le poids abyssal que représente James Harden défensivement devient encore plus accablant. Sur le dernier quart, que ce soit lorsqu’il a été impliqué sur des écrans (1,6 points par possession) ou en isolation (1,9 points par possession !), Harden a plombé la défense des siens. Alors oui il était sous la menace d’une sixième faute synonyme d’exclusion, mais quand même !

Les chiffres sont désastreux hélas pour James Harden ce soir.

Dans le 4ème quart, les Knicks ont mis Harden dans 21 situations d’écran sur porteur et ont mis 1,6 points de moyenne (!) sur ces possessions.

En isolation c’est encore pire : 1,9 points de moyenne (!!) scorés. pic.twitter.com/KeTxh1DnAa

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L’ancien Clipper devra faire mieux sur le reste de la série s’il veut aider ces Cavs à atteindre les Finales NBA. M’enfin le moral des troupes de l’Ohio doit être au fond du gouffre !