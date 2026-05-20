Historique : la remontada des Knicks, 22 points remontés dans le dernier quart !

Visiblement, ces Finales de Conférence ont décidé de faire dans l’historique. Après le match all-time hier entre le Thunder et les Spurs, le money-time de Knicks – Spurs cette nuit restera, lui aussi, dans les annales. 22 points remontée dans le dernier quart-temps, victoire new-yorkaise 115-104.

Autant aller directement à l’essentiel, les Cleveland Cavaliers menaient 93 à 71 avec 7 minutes et 48 secondes à jouer. Vous pouvez vous frotter les yeux, relire une ou deux fois et pourtant la phrase restera sans doute aussi impressionnante. Cette nuit, les New York Knicks ont réalisé l’un des plus gros comebacks de tous les temps en Playoffs NBA.

C’est bien simple, en remontant de 22 points dans le dernier quart-temps, les hommes de Mike Brown ont réalisé un exploit jamais-vu depuis 2012 lorsque les Clippers étaient revenus de 24 unités face aux Grizzlies.

Voici les 4 plus grands comeback de la NBA moderne, dans un 4ème quart temps de Playoffs :

1) Les Clippers qui remontent 24 points de retard à Memphis (2012)

1) Les Knicks cette nuit (-22)

1) Les Celtics en 2022 (-21 face aux Nets)

1) Les Warriors en 2015 (-20 à New Orleans) pic.twitter.com/RHLSK4NaVH

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😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

L’électrocardiogramme de malade on dirait littéralement un décès et ce sont bien les Cavs qui sont morts.

Avec 7 minutes à jouer ils avaient 99,9% de chances de gagner 💀💀💀💀 pic.twitter.com/RXcnb2KxJ8

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En comptant les prolongations, la rencontre s’est terminée sur un run ahurissant de 44 à 11 sur les 13 dernières minutes. Le genre de moments hors du temps qui peut définitivement propulser une équipe vers sa destinée et plomber le moral d’une autre.

Mais alors comment les Knicks s’y sont-ils pris pour revenir des morts. Selon Mike Brown, en « ciblant James Harden », mais nous ne serons pas aussi taquins. La défense new-yorkaise s’est réellement mise en route et a « profité » d’une gêne physique de Donovan Mitchell qui réussissait une très belle performance jusque-là.

De l’autre côté du terrain, Jalen Brunson s’est comporté comme un patron. En multipliant les drives et les finitions avec la planche, le meneur de jeu a inscrit 17 de ses 38 points entre le dernier quart-temps et la prolongation.

Contrairement au reste du match, le capitaine de la Big Apple n’était plus isolé. Mikal Bridges et Landry Shamet notamment ont été terriblement clutchs avec 4 tirs à 3-points en cumulé qui ont complètement sauvé les leurs.

BIG LANDRY SHAMET pic.twitter.com/8v1U1ePek9

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Karl-Anthony Towns a également commencé à peser après une partie de match compliquée en captant 7 rebonds dans ce dernier quart-temps. En face James Harden est le seul à avoir mis plus de 5 points sur la période (6), mais à quel prix : 1/6 au tir dont 0/3 de loin.

Sam Merrill a failli sauver les siens sur une prière en toute fin de temps réglementaire, mais le scénario était déjà écrit. Quand une équipe en Playoffs met aussi peu d’intensité dans le money-time, elle est punie immédiatement et ce même si ça doit passer par un choke historique.

Même Mike Breen a cru au game-winner de Sam Merrill 😂pic.twitter.com/MdguVC9Fp6

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Ce money-time fera date et pourrait bien peser sur la suite de la série. Rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi pour le Game 2 !