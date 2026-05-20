Jason Kidd n’est plus le coach des Dallas Mavericks !

Après cinq saisons sur le banc des Dallas Mavericks, Jason Kidd s’en va suite à un accord commun. À peine arrivé, le nouveau président Masai Ujiri passe à l’action et semble vouloir choisir ses hommes.

Jason Kidd va laisser de très beaux souvenirs dans le Texas. L’ancien meneur de jeu est arrivé en 2021 chez les Dallas Mavericks après une expérience mitigée chez les Milwaukee Bucks. Il a regagné une belle cote après cinq saisons réussies dans l’ensemble.

Mais ce mardi soir, Masai Ujiri a décidé de passer à autre chose en accord avec l’ancien meneur de jeu. Les deux camps se sont séparés et c’est, comme souvent, Shams Charania qui a dévoilé l’information.

🚨 Jason Kidd n’est plus le coach des Mavs !

Masai Ujiri fait le ménage dès son arrivée. https://t.co/hak4AirfyJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2026

Le nouveau président de la franchise s’est exprimé dans un communiqué :

« Jason (Kidd) a eu un impact significatif sur les Dallas Mavericks, tant en tant que joueur de légende au Hall of Fame qu’en tant qu’entraîneur principal qui a aidé cette franchise à retrouver les Finales NBA. Nous sommes reconnaissants pour le leadership de Jason, son professionnalisme et son engagement envers l’équipe. En peu de temps ici, j’ai développé un immense respect pour ce qu’il a construit. Il fera toujours partie intégrante de la famille des Mavericks. »

En effet, en 2024, avec un effectif construit autour de Luka Doncic, l’entraîneur a réussi à mener Dallas jusqu’aux Finales NBA, perdues avec les Celtics. Le plus grand moment de sa carrière sur le banc à ce jour.

Il restera également à jamais le premier à avoir coaché Cooper Flagg en NBA.

Jason Kidd avait encore 4 ans et plus de 40 millions de dollars sur son contrat et repart donc avec un chèque bien grassouillet qui lui permettra de voir venir la suite assez sereinement.