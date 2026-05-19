NBA Playoffs – Knicks vs Cavs : les pronostics de la rédaction

Finale de Conférence Est que beaucoup avaient annoncée avant le début de saison. Pourtant, le chemin vers cette confrontation a été bien plus tumultueux que prévu. Alors plutôt team rouleau compresseur new-yorkais ? Ou team surprise de Donovan Mitchell et sa clique ? Voici les pronos de la rédaction de TrashTalk pour ce Knicks – Cavs !

Nico M

Knicks – Cavs en Finale de Conférence Est, c’était annoncé dans mon bracket alors je vais continuer à suivre mon instinct. New York a trouvé la bonne formule depuis le Game 4 du premier tour, avec un collectif qui déroule et une confiance maximale. Il y a Jalen Brunson, il y a Karl-Anthony Towns, mais il y a surtout une équipe qui a trouvé un superbe équilibre pour maximiser toutes ses forces. En face, les Cavaliers ont évidemment du talent, ont montré des ressources physiques et mentales sur ces Playoffs, mais aussi des vrais coups de mou qui seront cette fois-ci fatals à Cleveland. Les Knicks sont un cran au-dessus et ils vont le prouver pour retrouver les Finales NBA, une première depuis 1999 ! Knicks 4, Cavaliers 2.

Pour le pronostic Knicks – Cavaliers : 4-2, la cote chez notre partenaire Unibet est de 5,10.*

Robin

Un quatrain est une strophe de quatre vers, qui peut être soit un poème indépendant, soit une strophe d’un poème plus long. Exemple :

Cleveland peut préparer le départ aux Seychelles,

Ils ne vont pas gêner un New York en fusion.

Jalen Brunson va faire une série d’exception,

Et le KAT va s’occuper de la mère Mitchell.

Je vous l’ai fait en Alexandrin sous rimes croisées uniquement pour le plaisir, mais vous avez compris l’idée. Knicks 4, Cavs 1.

Pour le pronostic Knicks – Cavaliers : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,75.*

Tim

Je serai certainement seul de ce côté de l’histoire, tel Jon Snow face à l’armée de Ramsay Bolton, mais le Wine & Gold habite mon cœur et mon âme depuis plus de 10 ans maintenant, et avec ces deux couleurs vient forcément une part d’inconscience. Ce sentiment que tout est possible à n’importe quel moment. Oui les Knicks sont une armada explosive depuis le début de ces Playoffs, et oui les Cavs n’ont pas rassuré tout au long de leur run de postseason… mais pourquoi pas ? S’il y a bien une franchise consciente que peu importe qui elle a en face, il existe un monde où elle finit par triompher, c’est celle de l’Ohio. Alors Jalen Brunson va certainement foutre une misère à la ligne arrière, Josh Hart s’accaparera bon nombre de rebonds inespérés, mais tant pis. BELIEVELAND ! Knicks 3, Cavaliers 4.

Pour le pronostic Knicks – Cavaliers : 3-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 8,50.*

Jules

Je vous la fais en chanson (mettez-vous la mélodie en fond) :

Je prévois une ville en fête et en délire

Étouffant James, Evan et Donovan

Et je vois dans le public les cris, les rires

Qui éclatent et rebondissent autour des Cavs

Emportés par New York qui les traîne

Les entraîne, les écrase l’un contre l’autre

Cleveland ne fait pas le poids

Et le jeu de KAT, Jalen et tous les autres

Vont laisser les Cavs complètement aux abois

Entraînés par la foule qui s’élance

Et qui danse une folle farandole

Le MSG va se soulever

Malgré les places qui coûtent plus cher que des vacances

Les fans des Knicks auront du basket au mois de juin !!!

Ouais je sais, ça ne rime pas toujours mais je vais y travailler. Knicks 4, Cavs 1

Pour le pronostic Knicks – Cavaliers : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,75.*

Clément

Les Knicks ont pu hiberner un peu avant la fin de la série des Cavs, et ce repos leur sera bénéfique mais pas seulement. Le 5 majeur et même le banc de NYC me semblent mieux armés que ceux de Cleveland pour aller en Finales NBA et avoir le privilège de se faire décongeler par l’équipe de l’Ouest qu’ils vont affronter. Cruelle réalité mais ce n’est pas moi qui ai fait les règles. Manhattan va être à feu et à sang, d’abord grâce à la victoire contre les Cavs, puis ensuite à cause de la défaite contre le Thunder ou les Spurs. Knicks 4 – Cavaliers 2

Pour le pronostic Knicks – Cavaliers : 4-2, la cote chez notre partenaire Unibet est de 5,10.*

*N’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. #FaitesPasLesBoloss