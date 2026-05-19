Victor Wembanyama vient de signer un Game 1 dantesque face au Thunder. Avec 41 points et 24 rebonds, l’Alien a humecté le Thunder en double prolongation, et la planète basket (et pas que) ne pouvait pas se taire face à un tel phénomène. Florilège des réactions après cette performance de fou, et, spoiler alert : non, on n’a pas fini d’en parler.

Yeah if you don’t believe he got potential to be the GOAT then you don’t know ball!

— Lonzo Ball (@ZO2_) May 19, 2026

« Si vous ne pensez pas qu’il a le potentiel pour devenir le GOAT, alors vous ne connaissez pas ce sport. »

Wemby may actually be an Alien 👽

— Trae Young (@TheTraeYoung) May 19, 2026

« Wemby doit réellement être un alien. »

Unbelievable game!! Phenomenal performance by @wemby and the @spurs!! This is going to be a fantastic series 👀 #NBAWCFinals @NBA

— Pau Gasol (@paugasol) May 19, 2026

« Quel match incroyable ! Performance phénoménale de Wemby et les Spurs ! Ces séries vont être fantastiques ! »

What a game! These two teams are incredible.

Fun and exhausting to watch! 1-0 Spurs!

This kid is really otherworldly! 👽#GoSpursGo

— Manu Ginobili (@manuginobili) May 19, 2026

« Quel match ! Ces deux équipes sont incroyables !

C’était beau à voir jouer ! 1-0 Spurs !

Ce gamin vient vraiment d’un autre monde ! »

Wemby said I’m the MVP!

— Dwight Howard (@DwightHoward) May 19, 2026

« Wemby a dit « c’est moi le MVP ! » «

Wemby Man…. Unbelievable! 💪🏽

— Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) May 19, 2026

« Wemby… Incroyable ! »

VICTOR WEMBANYAMA IS AN ALIEN 🤯

— Robert Griffin III (@RGIII) May 19, 2026

« Victor Wembanyama est un alien ! »

WEMBY IS F**KING RIDICULOUS 😱

— Dejounte Murray (@DejounteMurray) May 19, 2026

« Wemby, c’est p*tain d’abusé ! »

Wemby

Wow

— Ben Stiller (@BenStiller) May 19, 2026

« Dans 99,9 % des cas, je pense qu’un joueur doit passer par la douleur de la défaite pour arriver au sommet. Mais parfois, il y a un phénomène qui arrive, avec une équipe d’exception, qui n’a pas besoin de vivre ça. »

– D.Wade, sur Wemby et les Spurspic.twitter.com/UaSWVKtAZb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2026

What a game! What a game! What a performance! What a performance! The San Antonio Spurs’s Victor Wembanyama put on an incredible show tonight finishing with 41 points and 24 rebounds. Wembanyama’s performance was so special because he did it from everywhere on the basketball…

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 19, 2026

« Quel match ! Quel match ! Quelle performance ! Quelle performance ! Victor Wembanyama a sorti un match de fou en finissant avec 41 points et 24 rebonds. La performance de Wemby est si spéciale car il l’a fait de n’importe quel endroit du terrain. »

Wembanyama 😳

Premier match des finales de conférence pour un @wemby exceptionnel à 41 points, 24 rebonds et la victoire en double prolongation 🌟#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/sbqHdWisUY

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) May 19, 2026