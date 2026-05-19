Si la plupart des louanges se tournent logiquement vers Victor Wembanyama, l’autre grand acteur de la victoire des Spurs cette nuit face au Thunder se nomme Dylan Harper. Première titularisation en Playoffs, nouvelle masterclass pour le gamin de 20 ans !

Quand Dylan Harper a été drafté en NBA il y a un an, on savait qu’il avait le talent et le potentiel pour un jour devenir un arrière de très haut niveau capable de briller sur la grande scène des Playoffs. Juste, on n’imaginait pas que ça allait arriver aussi vite.

Cette nuit lors du Game 1 de la Finale de Conférence Ouest, sur le parquet du Thunder, le rookie de 20 ans a été envoyé dans le cinq majeur une heure seulement avant l’entre-deux, suite à l’absence de De’Aaron Fox (blessé). Il a profité de l’occasion pour réaliser le meilleur match de sa toute jeune carrière. Et par la même occasion, une performance historique.

Dylan Harper c’est n’importe quoi.

20 ans, ROOKIE, il affronte la ligne extérieur du Thunder et t’envoie une perf que seul MAGIC JOHNSON a réalisé en saison rookie en Playoffs 😭😭😭😭

24 points, 11 rebonds, 6 passes, 7 steals.

Un diamant ce joueur 💎💎💎 pic.twitter.com/63GHWwKC86

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2026

Quand vous êtes rookie, que vous avez 20 ans, vous n’êtes pas censé être le meneur titulaire d’une équipe candidate au titre, encore moins en Playoffs.

Quand vous êtes rookie, que vous avez 20 ans et que vous jouez sur les terres du champion en titre, logiquement vous êtes impressionné par l’enjeu et intimidé par l’ambiance autour de vous.

Quand vous êtes rookie, que vous avez 20 ans et que vous affrontez l’une des meilleures défenses de l’histoire NBA, normalement vous allez passer une soirée difficile.

Mais tout ça, ça ne vaut pas pour Dylan Harper.

« Il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent vivre cela. Je suis dans une franchise géniale, avec un super groupe. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. J’ai l’impression que c’est là où je suis censé être. Et je veux continuer d’avancer pas à pas. » – Harper après le Game 1

Dylan Harper a prouvé, une nouvelle fois, qu’il était fait pour les grands moments. « Je voulais être en mode attaque tout le temps, et ne pas jouer à reculons » a-t-il ajouté. Des mots qui symbolisent parfaitement sa performance XXL.

Dylan Harper 24 PTS, 11 REB, 6 AST, 7 STL, 8/20 FG, 7/7 FT, 52% TS vs Thunder https://t.co/dTHiL1dfkG pic.twitter.com/kfoCJ0Erra

— Basketball Performances (@NBAPerformances) May 19, 2026

Exceptionnel balle en main (seulement 1 perte de balle) et pour aller chercher ses points en pénétration, Harper a non seulement fait étalage de son talent, mais c’est surtout sa maturité, son calme, sa capacité à enchaîner les efforts sur 47 minutes (!) qui rendent sa performance fantastique. En plus de ses 24 points, Harper a grandement participé à l’énorme domination des Spurs au rebond (61-40) et à l’effort défensif global de San Antonio.

Cerise sur le gâteau : Dylan a aidé à faire basculer le match dans la deuxième prolongation avec un and-1 et une passe décisive pour Victor Wembanyama. Confiance et clutchitude, ce sont des caractéristiques habituellement réservées aux vétérans en Playoffs. Mais Harper les possède déjà.

« On se repose beaucoup sur lui des deux côtés du terrain. Il est génial. Quand je suis sur le banc et qu’il est l’une des premières options en attaque, il est vraiment impressionnant. Ce qui me choque, c’est sa maturité à son âge, et je ne suis pas vieux. » – Victor Wembanyama

Deuxième choix à la Draft 2025, Dylan Harper est sans surprise devenu l’un des meilleurs rookies de la saison. Il s’est ensuite affirmé comme l’un des meilleurs « Sixième Homme » des Playoffs. Et pour sa première titularisation cette nuit, il a montré qu’il pouvait dominer contre la meilleure équipe NBA.

Comment ils disent déjà aux States ? Ah oui : Sky is the limit.