La confrontation tant attendue entre le Thunder et les Spurs commence ce soir à Oklahoma City (2h30 du matin, sur Amazon Prime). Une série qui va débuter avec le couronnement de Shai Gilgeous-Alexander, tout juste nommé MVP pour la deuxième fois de suite. De quoi motiver un géant de 2m24 qui joue dans l’équipe d’en face.

Juste avant l’entre-deux, SGA recevra ce soir le trophée de MVP dans les mains, pour ensuite le présenter au public chaud bouillant d’OKC, qui sera évidemment là pour l’acclamer.

Connaissant un peu Victor Wembanyama, il prendra ce moment comme une source de motivation supplémentaire. Comme un moyen d’alimenter encore un peu plus ce feu intérieur qui l’a guidé jusqu’ici. Car le MVP, c’est clairement une récompense que l’Alien convoitait, lui qui faisait partie des trois finalistes avec Shai et Nikola Jokic, terminant en fin de compte troisième des votes.

Ce soir, Victor aura une première occasion de montrer que les votants se sont plantés.

Imagine : Dimanche soir, t’as Shai Gilgeous-Alexander qui est nommé MVP.

Lundi soir, t’as le Game 1 OKC-Spurs avec Shai qui reçoit son trophée devant le public du Thunder.

Et là… t’as Wemby qui vient gâcher la soirée. 👀👀 pic.twitter.com/XQ3g7nhOYT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2026

Un peu comme sa performance XXL à Vegas en décembre dernier, où il était revenu de blessure pour briser la série d’invincibilité du Thunder, Victor Wembanyama voudra poser un statement dès le Game 1, histoire de mettre un coup de froid sur tout l’Oklahoma. On rappelle que le champion en titre est toujours invaincu sur ces Playoffs 2026 (huit victoires en huit matchs) malgré l’absence de Jalen Williams, qui doit revenir ce soir.

Mais Shai Gilgeous-Alexander a un statut à faire respecter face à Wemby. Plus que ça, il a une étiquette de « légende » à valider. SGA est devenu seulement le 14e joueur de l’histoire de la NBA à remporter deux fois de suite le MVP, et a l’opportunité cette saison de ponctuer ça par une deuxième bague de champion. Les joueurs qui ont fait le grand chelem (MVP, champion NBA, MVP des Finales) deux fois de suite ? Michael Jordan et LeBron James. C’est la liste.

Relativement discret sur la série face aux Lakers (« seulement » 24 points de moyenne), SGA voudra lui aussi donner le ton d’entrée face à Wemby et Cie. Duel légendaire en perspective ?

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