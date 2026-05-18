Opposés à partir de ce lundi soir en finale de Conférence Ouest, les deux intérieurs stars que sont Chet Holmgren et Victor Wembanyama vont ajouter une ligne à un duel qui dure depuis plusieurs années, entre matchs internationaux chez les jeunes et déclarations offensives en NBA.

Est-ce que Chet Holmgren est réellement un joueur du même calibre que Victor Wembanyama ? Sans doute que non. Pour autant, l’intérieur du Thunder possède un sacré historique avec son adversaire français. La première confrontation entre les deux bonhommes remonte à 2019 et la finale de la Coupe du Monde U19 FIBA.

Une victoire pour les États-Unis, et un Wemby au visage fermé à l’heure de recevoir son trophée de membre du cinq majeur de la compétition (voir photo). Quand Chet avait lui été élu MVP du tournoi. La finale a pourtant nuancé le tableau entre les deux sur le plan statistique, avec un Alien déjà partout (22 points, 8 rebonds, 8 contres à 6/14 au tir) et un Holmgren en difficulté dans le duel direct (10 points, 1 rebond, 5 passes à 3/8 au tir). Néanmoins, l’image est marquante pour nous, et le résultat l’est encore plus pour Wembanyama… en témoigne cette déclaration sur son rôle lors de sa première sélection en équipe de France, en 2023 (via FIBA).

« Je n’avais jamais eu un tel rôle auparavant – mis à part à la Coupe du Monde U19 FIBA – et la défaite en finale me hante d’ailleurs encore. »

S’ils ne se recroiseront plus pendant un moment ensuite, les deux jeunes peuvent être sûrs d’une chose : leur historique commun ne fait probablement que commencer. En 2022, Chet Holmgren est sélectionné par le Thunder avec le 2e choix de la Draft. Le destin fait les choses avec une pointe d’ironie, car l’américain se blesse gravement au pied durant l’été suivant son arrivée en NBA… et sera absent toute la saison.

Wemby and Chet’s rivalry will feed families 🔥 pic.twitter.com/z8JmhFxDrs

— NBA Dracos 🐉🏀 (@NBADracos) March 5, 2026

Il effectuera donc son année rookie en 2023/24, en même temps qu’un certain Victor Wembanyama. L’attente autour du prospect français est si énorme qu’elle prend le dessus médiatiquement sur les débuts en NBA de la licorne Holmgren, pourtant vu comme un prospect pourtant si singulier. L’affrontement n°1 aux États-Unis entre les deux géants remonte au 15 novembre 2023, en NBA Cup. Que faut-il en retenir ? Deux joueurs passés à côté de leur match, et surtout utilisés en décalé par leurs coachs. Déception.

This photo of Wemby/Chet jump ball 🤯

(📸: Logan Riely) pic.twitter.com/tNnSM2OVWW

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 15, 2023

La saison rookie des deux protagonistes est surtout marquée par un gros duel fin février où ils ont offert un bel aperçu de leur basket. Possessions jouées pour eux, contacts physiques borderline… et victoire des Spurs à la fin de la soirée après un Wemby ultra clutch qui s’offre un contre décisif sur l’Américain. La seule de la saison face à un Thunder qui ne donne pas l’heure à San Antonio sur le plan collectif, bien trop en place, déjà bien trop solide.

Chet Holmgren réalise une jolie saison rookie avec 82 matchs joués (c’est à saluer) et de belles moyennes (16,5 points, 7,9 rebonds, 2,4 passes, 2,3 contres, 53% au tir) mais ne peut rien face à la machine Wemby dans le vote pour le Rookie de l’Année. La star des Spurs est élue à l’unanimité, une récompense logique pour une saison remplie de promesses et de jamais vu statistique.

L’exercice suivant (2024/25) est compliqué pour Victor, embêté avec les blessures et coupé au retour du All-Star Game. De quoi avoir le temps de regarder le Thunder prendre le titre NBA, avec un Chet Holmgren précieux notamment au rebond et dans la défense, capable d’être impactant sur n’importe quel poste. Lieutenant à hauteur des attentes, et champion logique.

Chet Holmgren a beau « souffrir » de la comparaison de statut avec Victor Wembanyama (qui est leader chez les Spurs, tandis qu’il n’est que lieutenant dans l’Oklahoma), il n’en reste pas moins un joueur d’exception. Et cette fois, après deux saisons dans les bas-fonds, San Antonio est prêt à en découdre à l’Ouest. Le début de saison tonitruant du Thunder fait exploser la hype, et le duel face aux Texans est énormément attendu.

Début décembre, les deux formations s’affrontent enfin dans un duel sublime pour le compte de la demi-finale de NBA Cup. Victor Wembanyama est clair sur le sujet de la rivalité avec son vis-à-vis du Thunder : elle n’existe selon lui pas. Le leader des Spurs préfère se focaliser sur Shai Gilgeous-Alexander, le vrai danger adverse selon lui.

« Le MVP (Shai) est sur le terrain, c’est sur lui qu’on se concentre. Tout le monde est dur à défendre quand il faut aider sur le MVP. »

Quelques jours plus tard, même son de cloche, avec cette fois deux victoires ayant fait grand bruit, en autant de matchs face à un Thunder jusqu’ici considéré quasiment invincible. L’Alien coupe une nouvelle fois court à toutes les volontés de rivalité avec Holmgren. Sur le terrain, pourtant, les deux joueurs ne se font pas de cadeau. Le Français veut et parvient (sur les matchs en question) à rentrer dans la tête de son adversaire avec de grosses performances malgré un temps de jeu limité.

« Une rivalité ? Effectivement, je ne pense pas à ça. Sportivement, non, il n’y a pas photo. »

De son côté, Chet Holmgren répond sans doute honnêtement mais de manière à entretenir une forme de dualité entre le deux joueurs, tout du moins auprès de la communauté.

Chet Holmgren says he’s never spoken to Victor Wembanyama

« Not a full sentence I don’t think. Just never really crossed paths »

(h/t @ohnohedidnt24)pic.twitter.com/HZb0TSj7bg

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) December 18, 2025

Depuis l’hiver, les deux joueurs n’ont plus croisé le fer. Ce soir, ils s’engagent dans le plus grand duel commun de leur carrière : la finale de Conférence Ouest. Impeccable depuis le début des Playoffs, Holmgren est en dynamique très positive là où Victor Wembanyama a lui connu quelques pépins, qu’il s’agisse de sa commotion cérébrale ou de son coup de sang sur Naz Reid face aux Wolves dans le Game 4 de la série. Rendez-vous à partir de deux heures