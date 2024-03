On l’attendait, on l’a eu. Victor Wembanyama parlait il y a quelques semaines d’un statement à chaque match, et ce soir il a peut-être proposé ce qu’il avait de mieux en magasin, à l’instant T, en fonction de la concurrence en face. Car ce soir Victor Wembanyama affrontait Chet Holmgren, son principal concurrent dans la course au trophée de Rookie de l’année. Chet a été très bon mais Wemby a fini par le boire, comme du petit lait. Cheh Holmgren et vive le Fronce.

Premier quart-temps

Un début de match qui sent le bugne à bugne, qui sent l’envie d’un côté comme de l’autre d’assumer son statut. Victor Wembanyama drive direct mais Chet Holmgren est présent et l’aide défensive est bonne. Jalen Williams joue les coquins et manque de piquer la balle à Vic, et les arbitres nous offrent un premier très long replay pour un tir de Julian Champagnie, si vous saviez comme on s’en fout. Victor refroidit et refuse un tir, pas Chet (Katrina) qui lui colle un 3 dans le museau, au dessus de ses trois mètres les bras levés. Wemby enchaine avec un contre sur sa match-up préférée, illégal, dommage. Deux contres de plus viendront mais deux fautes également, Chet Holmgren termine son très bon premier quart avec 11 points, 3 rebonds et 1 passe à 100% au tir. Wembanyama se contente de 2 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 contres à 1/4. 37-37 dans un match très offensif, les Spurs tiennent bon mais pour combien de temps.

Chet runs the point and pulls from deep over the defender

Back-to-back blocks from Wemby in the 1Q

Deuxième quart-temps

Un premier contre pour Chet Holmgren, deux rebonds rapides pour Victor Wembanyama, et le… premier tir manqué du match pour le pivot du Thunder, qui se paye ensuite le luxe de monter au alley-oop au dessus du Français. Victor fâché, alors Victor le drive ligne de fond et termine CH sans le S main gauche. A table ! Grosse défense du V mais collectivement OKC trouve son intérieur, quelques fans des Spurs chialent du sang en lisant cette phrase et c’est trop pour la défense de San Antonio. Wembanyama sanctionne pour sa part à 3-points et bâche le petit Wiggins. Une belle bagarre plus tard en en face (les arbitres laissent jouer, on valide) et Vic sort après une grosse débauche d’énergie. Repos pour les deux copains… qui refont surface peu avant la mi-temps. Wemby est agressif, Luguentz Dort est un meunier qui n’y va pas de main morte, ce qui occasionne un lancer raté pour V, assez rare pour être signalé. La suite avant la pause ? Un petit one leg tout tranks à 0 degré pour qui vous savez, Chet qui fait sauter Victor et qui va chercher deux lancers, puis une interception heureuse pour l’Alien français juste avant la mi-temps. Le plus important ? 69-64 Spurs, we have a game ! 19 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre à la pause pour Chet qui n’a raté qu’un seul tir, 14 points, 7 rebonds, 4 passes, 1 steal et 3 contres pour Vic qui a bien rectifié le sien (de tir) et son problème de fautes. Pour le Thunder Isaiah Joe a sorti l’arbalète et Shai Gilgeous-Alexander a commencé à chauffer un peu avant la mi-temps, côté Spurs Devin Vassell et Keldon Johnson scorent et Tre assure à la mène. Allez café !

Chet catches the lob slam… Wemby answers with a 3-pointer

Troisième quart-temps

Victor Wembanyama commence le deuxième acte en servant de viseur à Jalen Williams, puis rentre un énorme trois, un bon mètre derrière la ligne. Chet Holmgren, lui, sert de viseur à Jeremy Sochan. Chet qui fait la chanson à Vic, Vic qui pose un autre gros trois dans la foulée, et… Shai qui met tout le monde d’accord avec un énorme poster. Quelle séquence ! Victor collectionne les petits rebonds tranquilles, force un peu en attaque et sort souffler deux minutes, à sa demande. Pendant ce temps ? Shai Gilgeous-Alexander pense à la victoire et au trophée de MVP, on va pas se mentir les Spurs mènent de 7 mais tout le monde pense au run à venir du Thunder. Devin Vassell, Julian Champagnie et Tre Jones n’ont pourtant pas l’air d’accord et nous offrent ainsi la perspective d’une fin de match serrée. Mais comme on connait un peu le basket, OKC tape une petite accélération qui va bien en toute fin de troisième et recolle à 2 points. 21/7/2/1 pour Chet, à 7/8 au tir. 20/10/4/2/3 pour le W, à 7/13, et SGA a accéléré avec 15 points sur la période (27 au total). 98-96 Spurs, allez, deuxième café.

SGA rises up for an unreal POSTER

Quatrième quart-temps

Le début du quatrième quart-temps est catastrophique pour les Spurs. La défense de zone s’apparente à du chinois pour la lineup proposée par Pop, Malaki Branham et Julian Champagnie ont le regard vitreux et en face Jalen Williams et Lulu Dort s’éclatent à la queue leu leu. Dans la raquette Wembanyama est dans un traquenard et réussit tout de même à aller chercher des lancers mais les Texans sont sur un fil et Vic reste court sur la ligne, encore un signe. Cedi Osman sur le terrain nous rappelle simplement que vu son look de 2024 il doit sans doute vivre dans “un gwopipi”, mon dieu c’est affligeant et si vous avez la ref vous êtes des rois. 107 partout, Bismack Biyombo est dans la place, Devin Vassell lui souhaite la bienvenue en lui demandant de s’assoir (encore une grosse ref) avec un tir du parking et Victor Wembanyama confirme le regain de forme des Spurs avec une belle passe pour son BFF Jeremy Sochan. Wemby retrouve Chet, on va avoir notre duel de fin, et il commence par lui proposer un… gros air-ball à 3-points, ça arrive même aux plus grands. Luguentz Dort est pour sa part très sympa avec les Spurs et envoie aubergines sur aubergines à 3-points, vive la moussakaka, et malgré un dunk tranquille de Chet Holmgren les Texans sont encore devant à 4 minutes de la fin. Vont-ils le faire ? On dirait bien. Tre Jones sanctionne à 3-points, Shai est pris dans la tenaille Sochan (quel match !) et derrière c’est l’inévitable Victor Wembanyama qui déclenche à plus de huit mètres pour donner 9 points d’avance aux Spurs. Coco ? Rico. Coco ? RICO, ENCORE UN TROIS POUR LE ROI et un ÉNORME CONTRE SUR QUI SUR CHET, CHEH HOLMGREN, livre du ROY terminé, signé, fermé. Est-ce qu’on s’excite pour rien ? Non, on vous explique juste dans quel état on était à 4h47 du matin.

Victor Wembanyama from WAY DOWNTOWN 😱

This Wemby block sealed the Spurs' win over OKC

LOOK AT VICTOR WEMBANYAMA

This Wemby block sealed the Spurs’ win over OKC 🚫👽 pic.twitter.com/oirPzDr8gZ

— NBA (@NBA) March 1, 2024

LOOK AT VICTOR WEMBANYAMA pic.twitter.com/M2J9d34dTn

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) March 1, 2024

Victoire des Spurs 132-118, duel énorme entre les deux plus belles jeunes pépites de cette saison 2023-24. 23 points, 7 rebonds, 5 passes et 1 contre pour Chet, 28 points, 13 rebonds, 7 passes, 2 steals et 5 contres pour Victor Wembanyama, à 9/17 au tir dont 5/7 du parking, l’un de ses plus gros matchs de la saison, et il y en a quelques autres. Chaque match sera un statement Vic, celui-là restera probablement comme l’un des plus importants. Et les grands “Go Spurs Go” lâchés au micro devant un David Robinson aux anges ça c’est pour ajouter les larmes aux frissons. Vive Le Fronce.