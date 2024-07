Tony Parker a fait partie des derniers relayeurs de la flamme olympique lors de la cérémonie des Jeux olympiques de Paris 2024. Retour en images sur ce relai.

TP a rêvé assez grand, voilà pourquoi il a porté la flamme olympique !

Bon, plus sérieusement, c’est des mains d’Amélie Mauresmo, qui a peut-être bien couru un semi-marathon de l’embarcadère à la Cour du Louvre, que Tony Parker a reçu la fameuse torche. Une fois le feu précieux entre ses phalanges, l’ancienne gloire des Spurs a enchaîné les petites foulées, probablement pour éviter de se casser la tronche sur les pavés probablement rendus bien glissants par la pluie qui a sévi pendant une grande partie de la soirée.

TONY PARKER !!!!!

Amélie Mauresmo transmet la flamme à Tony Parker ! #Paris2024 pic.twitter.com/pB0eVscvKu

L’interprète du hit mondial “Balance-toi !” a ensuite transmis à son tour le relais à Alexis Hanquinquant et Nantenin Keïta, les deux porte-drapeaux de la France pour les Jeux Paralympiques, qui débuteront le 28 août.

Tony Parker a fait partie d’un sacré casting, qui a notamment commencé par Zinédine Zidane et Rafael Nadal, et qui a vu ensuite s’enchaîner Serena Williams, Carl Lewis, Mickaël Guigou, Alain Bernard, Laura Flessel, David Douillet, Clarisse Agbégnénou, Renaud Lavillenie, et les deux derniers relayeurs Marie-José Perec et Teddy Riner, qui ont allumé la vasque avant la performance de Céline Dion sur la Tour Eiffel. Bref, doit-on vraiment vous répéter que cette cérémonie d’ouverture était exceptionnelle ? Non ? Bah on le fait quand même.