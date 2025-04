Cette nuit avait lieu la Draft WNBA et Dominique Malonga est devenue la Française sélectionnée avec le plus haut choix de l’histoire (à égalité avec Isabelle Fijalkowski). Le Seattle Storm a jeté son dévolu sur la native de Yaoundé au Cameroun avec le deuxième pick. Présentation d’un des plus grands talents de l’histoire du basket-ball féminin tricolore.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans, et toutes ses dents

19 ans, et toutes ses dents Poste : Pivot

Pivot Équipe : ASVEL (avant de débarquer au Storm)

ASVEL (avant de débarquer au Storm) Taille : 1m98

1m98 Statistiques 2023-24 : 15,4 points à 50,4 % au tir, 28,9% de loin et 72,5% aux lancers, 10,3 rebonds, 1,5 passe décisive, 1,2 interception et 1,4 contre

Son parcours

Sur la table de Dominique Malonga à la Draft, on pouvait apercevoir trois drapeaux : celui de la France, du Congo et du Cameroun. La pépite est née à Yaoundé et est extrêmement fière de toutes ses nationalités et origines. Elle les a mis à l’honneur le soir le plus important de sa carrière.

Reppin’ for her people, Dominique Malonga is proud of her heritage and to be apart of the 2025 draft class 🙌 pic.twitter.com/h1gcjCx7jg

— WNBA (@WNBA) April 14, 2025

C’est en banlieue parisienne qu’elle a commencé à faire ses armes. Dans les gymnases du 18e arrondissement, puis de Rueil-Malmaison avant de rejoindre le Pôle France où elle sera surclassée dès l’âge de 13 ans. Une précocité impressionnante qui ne restera pas qu’une promesse

Dominique Malonga apprend vite et bien, et se fait recruter par Tony Parker et l’ASVEL à l’âge de 15 ans. Mais en manque de temps de jeu pendant 24 mois, la pivot n’hésite pas à prendre un risque et part en prêt du côté de Tarbes. Peut-être la meilleure décision de sa jeune carrière. Dans le sud de la France, elle explose et montre son talent à tout l’Hexagone. 11,9 points et 8,9 rebonds de moyenne en première division à 17 ans, c’est exceptionnel. Elle remporte la distinction de meilleur espoir du championnat et participe, dans la foulée, aux Jeux olympiques de Paris 2024.

L’intérieure est relativement peu utilisée par Jean-Aimé Toupane lors de la compétition. Elle ne dépasse jamais les 10 minutes dans un match, mais montre quelques flashs de son immense talent, notamment contre le Canada avec 7 points en 8 minutes. Pour Ouest France, elle est revenue sur ses souvenirs de la compétition :

“C’était vraiment incroyable du début à la fin. C’est quelque chose qui sera à jamais gravé dans ma mémoire parce que c’étaient les Jeux à la maison, mais aussi parce que c’était ma première campagne avec l’équipe de France. À chaque fois que je passe devant ma médaille, je suis toujours ‘wow’. Ça me fait briller les yeux par rapport à ce que j’ai encore à réaliser. Je n’ai que 18 ans, vice-championne olympique, qu’est ce qui m’attend après ?”

L’après, c’est un retour dans la banlieue lyonnaise, mais avec un statut bien différent : celui d’une des leaders de l’équipe. Dominique Malonga a envoyé la meilleure saison de sa carrière, ce qui en a fait la dauphine naturelle de Paige Bueckers lors de la Draft.

Avant de s’envoler pour les États-Unis, la joueuse de 19 ans s’est construit un très beau palmarès dans l’Hexagone : championne de France, Vainqueure de l’Eurocup, deux fois meilleurs espoir du championnat, deux fois dans le 5 majeur. Dominique Malonga est, déjà, une des meilleures joueuses françaises au monde.

Pourquoi le Storm a cru en Dominique Malonga ?

La pivot de l’Équipe de France dispose de qualités physiques et athlétiques paranormales. À 14 ans, elle était déjà capable de dunker, et est devenue la première française à le faire en match professionnel contre Limassol en octobre 2024.

SHUT IT DOWN. NOW. 🤯

DOMINIQUE MALONGA WITH THE DUNK 🔥🔥🔥#EuroCupWomen x @ASVEL_Feminin pic.twitter.com/PkNtecD9Oe

— EuroCup Women (@EuroCupWomen) October 30, 2024

Dominique Malonga est grande, bien sûr, mais surtout, rapide, aussi bien en ligne droite que latéralement, elle possède une bonne détente et répète les efforts sans difficulté. Dans une raquette, c’est impossible de ne pas la croiser tant son gabarit et son sens du timing en font un potentiel défensif hors du commun.

L’ancienne de l’ASVEL a un super Q.I. Basket, un super sens du jeu, elle sait également parfaitement ce qu’il lui reste à améliorer. Ses moyennes au shoot et au lancer-franc sont de mieux en mieux, mais restent perfectibles. Notamment à 3-points où le volume comme l’efficacité reste faible, mais elle ose et son geste gagne en fluidité.

Dominique Malonga est déjà impressionnante dans la peinture, offensivement et défensivement, mais pour devenir une des meilleures joueuses de la planète, elle doit s’améliorer un petit peu lorsqu’elle est plus loin de l’arceau. Elle en a les capacités !

Au Seattle Storm, elle pourra compter sur les conseils de Gabby Williams, une autre internationale française qui pourrait devenir sa mentor. L’ailière sait ce que c’est d’arriver en WNBA avec de la pression puisqu’elle avait été le 4e choix de la Draft 2018 !

Source texte : Ouest France, le Monde, Actu.fr, ProBallers