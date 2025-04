Après l’horrible saison des Suns, le changement est inévitable à Phoenix. Le coach Mike Budenholzer vient de se faire virer et l’une des prochaines étapes est le transfert de Kevin Durant.

Cela ne fait plus aucun doute : Kevin Durant a d’ores et déjà joué son dernier match avec Phoenix et va se faire transférer cet été.

L’insider Shams Charania (ESPN) a confirmé ce qu’on savait déjà, déclarant que KD et son manager Rich Kleiman allaient travailler avec les Suns pour trouver une nouvelle équipe à Easy Money.

La vraie info ici, c’est que les deux camps semblent partis pour collaborer dans leur divorce. Ce n’était pas le cas en février dernier à la trade deadline, quand les Suns avaient démarré les discussions avec plusieurs équipes sans même en informer Kevin Durant. De quoi fragiliser la relation entre la franchise et le joueur, qui avait notamment mis un stop à un possible transfert aux Golden State Warriors.

Maintenant qu’on sait que Durant va être tradé, reste à voir quel dénouement connaîtra la future saga de l’été.

On rappelle que KD va entrer dans la dernière année de son contrat l’an prochain et il possède donc un moyen de pression dans les négociations à venir. Comme l’indique Shams Charania, certaines équipes qualifiées en Playoffs cette année pourraient se tourner vers Durant selon leurs résultats lors des semaines à venir.

Parmi les franchises habituellement rattachées à Kevin Durant, on retrouve les Rockets, les Wolves, les Knicks, le Heat ou encore les Spurs.

Vous misez sur qui ?

Source texte : Shams Charania