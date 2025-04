Au moins 5 franchises sur le dossier Kevin Durant cet été ?

Déjà annoncé sur le départ au moment de la trade deadline, Kevin Durant pourrait bien quitter Phoenix cet été, à un an de la fin de son contrat. Selon Shams Charania d’ESPN, au moins cinq équipes pourraient bientôt revenir à la charge et il y a du beau monde.

Kevin Durant et les Suns, est-ce la fin ? L’ailier All-Star semble plus que jamais sur le départ. Déjà à la trade deadline, il avait fallu un véto de KD pour empêcher un transfert aux Warriors mais comme rapporté par Shams Charania il y a quelques semaines, le mariage entre les Suns et Durant s’approche de la fin. La franchise et le joueur devraient ainsi travailler main dans la main cet été pour trouver une porte de sortie au MVP 2014. L’idéal étant d’envoyer Kevin Durant dans une équipe qu’il apprécie, tout en obtenant une bonne contrepartie en retour. Un deal gagnant gagnant en somme.

Ces dernières heures, Shams Charania est revenu avec de nouvelles infos sur les destinations potentielles de Kevin Durant à la prochaine intersaison. Selon l’insider, les Rockets, les Wolves, les Spurs, les Knicks et le Heat avaient déjà montré de l’intérêt pour Durant à la dernière trade deadline. Un intérêt “mutuel” selon Shams, qui s’attend à voir ces équipes toquer à la porte de nouveau cet été, avec peut-être d’autres franchises pour s’ajouter à la liste.

Reporting for NBA Today with @malika_andrews on the potential summer of change coming to the Phoenix Suns: pic.twitter.com/73BB8aQdYP

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2025

Le suspense reste entier pour l’avenir de Kevin Durant mais la liste des destinations reste assez intrigante. On y retrouve notamment les Wolves de son pote Anthony Edwards, qui veulent jouer les premiers rôles à l’Ouest. Les Rockets sont en plein boom et KD pourrait essayer de guider la jeunesse dorée texane vers le titre. Toujours au Texas, là où KD a fait sa fac pour rappel, il y a la possibilité de monter un Big 3 assez fou avec De’Aaron Fox et Victor Wembanyama à San Antonio. Voir Kevin Durant rejoindre les Knicks pourrait aussi faire suer à grosses gouttes toute la Conférence Est. Enfin, le Heat se cherche une nouvelle star depuis le départ de Jimmy Butler pour accompagner Bam Adebayo et Tyler Herro.

En quête d’une nouvelle bague et plus tout jeune (37 ans en septembre), Kevin Durant privilégiera probablement le projet le plus concret pour gagner à court terme et en cela le parcours des équipes concernées en Playoffs pourrait faire la différence au moment des négociations.

Source texte : Shams Charania