Le Heat finit bien : 6e victoire de suite, objectif avantage du terrain au Play-in ?

Le Heat retrouve des couleurs au bon moment. En battant les Celtics avec la manière cette nuit, Miami s’est offert une 6eme victoire de rang. De quoi espérer arriver en Playoffs avec une grosse dynamique ?

Le Miami Heat aime décidément offrir des ascenseurs émotionnels à ses fans. Entre la trade deadline et le 22 mars, la franchise floridienne a quand même perdu 17 matchs sur 21 dont 10 de suite ! De quoi plonger au classement et oublier l’idée d’une qualification directe pour les Playoffs. Pour autant, il ne faut pas oublier le Heat pour la postseason car l’équipe d’Erik Spoelstra retrouve la forme depuis quelques matchs avec 6 victoires de rang dont une belle cette nuit face aux Celtics.

Certes, Boston n’était pas totalement au complet (Holiday, Horford et Porzingis étaient absents) mais gagner au TD Garden avec les Jay Brothers en tenue et un effectif encore solide autour, qui restait sur 9 victoires de rang, ça reste une très belle performance !

Dans cette série de 6 victoires, on remarque aussi que Tyler Herro est clairement monté en régime avec 28 points et quasiment 6 passes de moyenne. Bam Adebayo a bien joué le rôle du second homme et la mayonnaise semble enfin prendre dans cette version du Heat post-Jimmy Butler.

On peut évidemment nuancer la série du moment quand on voit le calendrier. Hormis Boston, Miami n’a pas affronté de très gros calibres hormis les Warriors, et encore ils étaient privés de Stephen Curry.

Il n’en reste pas moins que la confiance revient du côté de South Beach et les dernières victoires ont permis de faire un rapprochement au classement. Le Heat, 9ème, est à moins de deux matchs de la septième place détenue par le Magic à l’heure actuelle. Cette 7ème place serait synonyme d’avantage du terrain au Play-in, une aide bien utile pour des rencontres à élimination directe.

La fin de calendrier parait en plus assez abordable pour Miami. Les Grizzlies et les Bucks sont les plus gros morceaux restants. Les premiers semblent en perte de confiance (4 défaites de rang) avec le départ de Taylor Jenkins et les seconds sont toujours privés de Damian Lillard. Pour le reste, il faudra battre les Bulls, dans un match face à un adversaire direct au Play-in, mais aussi les Pelicans, les Sixers et les Wizards, qui ne jouent désormais plus rien.