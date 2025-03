Les Grizzlies virent leur coach Taylor Jenkins !

Tremblement de terre en NBA ce vendredi : les Grizzlies ont décidé – à la surprise générale – de virer leur entraîneur Taylor Jenkins. Tout ça à environ deux semaines de la fin de la saison régulière…

Parmi les entraîneurs qui semblaient assez “safe” dans la NBA actuelle, il y avait Taylor Jenkins. Le coach des Grizzlies était en place depuis 2019 et l’arrivée de Ja Morant, et représentait l’un des grands acteurs du retour de Memphis dans les hauteurs de la Conférence Ouest.

Sauf que ce vendredi, il a donc été viré selon l’insider Chris Haynes.

Je suis sous le choc.

Memphis vire son entraîneur à 3 semaines des Playoffs, dans une saison certes difficile et remplie de blessures mais pour une équipe Top 6 de sa conférence.

C’est une grosse secousse dans le Tennessee.

La surprise est totale. Même si les Grizzlies traversent une mauvaise passe actuellement (cinq défaites en sept matchs), on parle d’une équipe qui affiche un bilan de 44 victoires pour 29 défaites, synonyme de cinquième place à l’Ouest et donc de qualification directe pour les Playoffs.

Cela nous pousse à nous poser la question suivante : si ce n’est pas purement une question de résultats, quelle est la vraie raison de ce licenciement soudain ? Un désaccord avec le management ? Un problème concernant la gestion de certains joueurs au niveau des blessures ? Quelque chose d’autre ?

On va attendre de voir les infos en coulisses mais s’il y a une fracture entre le management et le coach… est-ce que c’est autour d’un / de plusieurs joueurs et ce qu’il faut en faire à l’avenir…

C’est trop trop bizarre. Quel timing.

Il y a forcément des choses qui sont arrivées en coulisses et qu’on ne connaît pas pour l’instant. Car on ne vire pas comme ça un coach à moins d’un mois des Playoffs, qui plus est un coach qui a aidé les Grizzlies à retrouver les Playoffs à trois reprises depuis 2019 (sans compter cette saison). Sans être parfait, et frustrant parfois sa propre fanbase à travers ses rotations, Taylor Jenkins était tout de même l’un des visages du renouveau des Grizz. Il est aussi l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la franchise.

Plus de détails devraient logiquement tomber dans les heures à venir, notamment concernant son successeur qui n’a pour l’instant pas été annoncé. En attendant, on va essayer de digérer cette nouvelle car c’est clairement un choc dans le monde de la NBA.

Taylor Jenkins prend donc la porte après 6 saisons et 250 victoires en 464 matchs.

Il est tout simplement le coach le plus victorieux de l’histoire de Memphis.

