À peine les groupes annoncés que nous avons déjà un premier absent majeur pour l’EuroBasket 2025. Domantas Sabonis devrait manquer la compétition pour des raisons personnelles, coup dur pour la Lituanie qui perd un de ses deux punks leaders intérieurs.

Alors que le doute plane encore sur le dossier Victor Wembanyama, il semblerait que l’EuroBasket ait trouvé son premier absent de taille : Domantas Sabonis. Le pivot des Sacramento Kings devrait en effet manquer la compétition européenne pour raisons personnelles.

Pas une habitude pour le Lituanien de 28 ans, lui qui depuis 2015 participe à une grande partie des tournois internationaux avec sa sélection (huit compétitions sur les dix dernières années).

Domantas Sabonis is expected to miss the upcoming EuroBasket 2025 😳🇱🇹 pic.twitter.com/gbHNo2n70p

— BasketNews (@BasketNews_com) March 27, 2025



Pour l’instant ce ne sont que des spéculations, et l’annonce officielle devrait arriver lorsque le General Manager de l’équipe lituanienne, Linas Kleiza, sera de passage aux Etats-Unis pour rencontrer certains joueurs. Sabonis en premier lieu, mais LK devrait aussi rendre visite à son coéquipier Jonas Valanciunas, ainsi qu’à Matas Buzelis pour connaître leur décision.

Une grosse perte pour la sélection lituanienne, surtout au vu de sa saison encore très prolifique sous le maillot des Kings (19 points, 14 rebonds et 6 passes de moyenne cette année à 59% au tir). Il faudra donc certainement faire sans lui pour se sortir d’un groupe B dans lequel on trouve aussi l’Allemagne championne du monde, le Monténégro, la Finlande, la Grande Bretagne ainsi que la Suède.

Source texte : Basket News