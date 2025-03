Les amateurs de 3×3 ont retrouvé de vieux amis et leurs bonnes habitudes il y a deux semaines à l’occasion de la Champions Cup, et on enchaine dès ce week-end (et le suivant) avec les deux étapes de la SuperLeague Pro 3×3 FFBB, espèce d’apéro géant avant le début des premières épreuves du World Tour. On préchauffe !

Rien à voir avec José mais c’est donc à Beauvais dans l’Oise que le monde du 3×3 se donne rendez-vous à partir de demain. Si vous avez compris cette vanne vous avez plus de 30 ans, dans le cas contraire on vous jure que ça ne changera pas votre week-end.

La SuperLeague 3×3 FFBB c’est quoi ? Un tournoi, ou plutôt deux, disputés ce week-end et le prochain à l’Elispace de Beauvais. Quelques uns des meilleurs joueurs du monde seront présent, on peut citer dans le désordre les jeunes cracks allemands (passés cet été de Sankt-Pauli à Bonn), les Serbes du Partizan, Snoop Dog et Los Angeles, la formation bahreïnienne de Riffa ou encore les champions d’Europe autrichiens qui joueront avec l’équipe de Vienne.

Mais nos yeux n’auront évidemment de l’amour que pour les formations françaises. Saint-Denis SEC, Ermont Senef, Bordeaux Ballistik et 3×3 Toulouse seront là pour mettre un peu de lumière sur Beauvais (quelle phrase), avec potentiellement un affrontement très Sud-Ouest entre Franck Seguela, Jules Rambaut, Paul Djoko, Hugo Suhard et Raphael Wilson (Toulouse) et la toute fraiche équipe de Bordeaux, emmenée par Alex Vialaret, Eddy Steiner, Antoine Eito ou Emmanuel Monceau notamment.

L’occasion pour tout ce beau monde de préchauffer tranquillement, de gratter au passage une place pour un Masters, et de récupérer un peu de thunasse pour me payer un restau faire vivre encore un peu plus ces beaux projets.

Les équipes présentes ce week-end : Bordeaux Ballistik, Ermont Senef, Saint Denis S.E.C., Toulouse, Partizan 3×3 (SER), Bonn Telekom (ALL), Los Angeles (USA), Hangzhou (CHN), Vienne (AUT), Riffa (BHR), Argos Bats (ESP), Carolina (PRI)

Les phases finales de la Superleague Pro 3×3 FFBB seront diffusées sur Sport en France les dimanches à partir de 17h15, et l’intégralité de la compétition sera diffusée sur la plateforme digitale de Sport en France et la chaîne YouTube de la FFBB.

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three X three !