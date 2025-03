Avec un club de foot, un club de hand et plusieurs équipes E-Sports, le PSG n’a pas froid aux yeux quand il s’agit de s’étendre sur d’autres marchés. Le prochain pourrait bien être celui de la balle orange au sein de la future NBA Europe. Quid de cette potentielle association ?

La création de la NBA Europe se précise de plus en plus. Une conférence de presse commune entre Adam Silver et Andreas Zagklis (secrétaire général de la FIBA), déjà des indices sur le format de la compétition, bref tout est en train de prendre forme sous nos yeux. Une chose est sûre, parmi les villes qui intéresseraient la Grande Ligue, on trouve évidemment notre ville lumière : Paris.

Quand on parle Paris et sport, une équipe vient directement à l’esprit. Déso Nadir mais c’est le PSG. Tiens tiens, ça tombe bien puisque les deux entités ont en effet commencé à discuter à propos de la création d’un potentiel PSG Basket. Des discussions qui remontent déjà à il y a quelques temps, puisque Nasser Al-Khelaïfi, président directeur général du PSG, et Adam Silver ont déjà pu échanger à ce sujet en janvier, lors du passage de la NBA à Paris.

The NBA has formally approached QSI, PSG’s owner, about establishing a Paris-based franchise as part of the league’s European expansion 👀🇫🇷 pic.twitter.com/CidpvxhvcE

— BasketNews (@BasketNews_com) March 27, 2025

La dernière news date de mercredi soir. L’Équipe a en effet recueilli les propos d’un porte-parole de Qatar Sports Investments (société propriétaire du PSG) qui déclare :

“QSI (Qatar Sports Investments) a été approché au sujet d’une franchise de basket-ball à Paris pour laquelle nous avons exprimé un intérêt.”

L’intérêt est donc partagé entre les deux camps et même d’un œil extérieur, la collaboration ferait sens. Le PSG est sans doute l’une des entités sportives européennes qui s’est le plus étendue hors des frontières du Vieux Continent, en témoigne le nombre de boutiques parisiennes que l’on trouve à l’international.

De plus le pont entre le club parisien et la balle orange a déjà commencé à se construire. En 2018, le PSG s’est par exemple associé à la marque Jordan Brand qui depuis, apparaît chaque année sur un des maillots de l’équipe de foot. Quand tu portes le logo de Jojo, tu m’étonnes que tu grattes des points dans le cœur d’Adam Silver.

PSG and Jordan Brand drop another one☝ pic.twitter.com/616QX53m4e

— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) January 16, 2025

Il faut également savoir que le PSG possédait son club de basket pendant 15 ans, entre 1992 et 2007. Le PSG Racing, qui a compté dans ses rangs de grands noms de la balle orange tricolore, dont Tony Parker, Laurent Sciarra, ou encore Richard Dacoury.

Vu comme ça tout parait au vert pour que cette collaboration voit le jour. Mais attention, bon nombre de questions restent encore en suspens, notamment sur la manière de créer cette nouvelle franchise. Il semblerait que deux options soient proposées aux Qataris : un rachat d’une équipe déjà existante (avec évidemment le Paris Basketball en tête), ou bien la création d’un tout nouveau club, en ne prenant aucune base préexistante.

Encore beaucoup de questions, non seulement autour de ce “PSG Basket” mais aussi autour de la NBA Europe en elle-même. En tout cas pour nous, que le mariage se fasse avec QSI ou pas QSI, que la NBA choisisse plutôt Châteauroux pour représenter la France dans sa ligue européenne… ça fait juste plus de basket dans l’Hexagone. Et c’est un bon signal… sur le papier.

Source texte : Le Parisien, L’Équipe